Чи матимуть право на відстрочку викладачі, аспіранти і докторанти

31 січня 2024, 13:10
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Джерело:

ТСН

Уряд подав на розгляд до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. У документі визначили, зокрема, категорію осіб, які отримають право на відстрочку.

До таких осіб належить частина студентів. А чи нададуть право на відстрочку викладачам, аспірантам і докторантам, читайте далі. 

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Чи матимуть право на відстрочку аспіранти, докторанти і викладачі

Так, відповідно до документа, не мобілізовуватимуть: 

  • докторантів;
  • інтернів.
Зауважимо! Аспіранти, що навчаються на платній основі, не матимуть права на відстрочку. 

Також отримають право на відстрочку такі викладачі та працівники закладів освіти: 

  • наукові та науково-педагогічні працівники вишів та коледжів; наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • педагогічні працівники училищ;
  • вчителі. 

Зауважимо, що для відстрочки викладачам потрібно працювати у закладах освіти не менше ніж на 0,75 ставки.

Раніше ми також повідомляли, кому зі студентів нададуть право на відстрочку у 2024 році, а хто це право втратить. Про це читайте за посиланням. 

Автор: Марія Волошин