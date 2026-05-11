Обмежили через мобілізацію: студентам повернули важливі права у вищій освіті

В Україні скасували обмеження щодо поновлення на навчанні та переведення студентів на денну та дуальну форми. Їх встановили через мобілізаційні процеси.

Вони були прописані у наказі МОН України №910. Суд визнав його протиправним і скасував, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Дивіться також Як юнаку стати на військовий облік та отримати е-ВОД

Чому скасували наказ?

Омбудсман заявляв, що до нього неодноразово зверталися українці, які через дію цього наказу не могли реалізувати своє право на освіту. У МОН пояснювали ці обмеження мобілізаційними процесами.

Лубінець при цьому зазначив, що дія наказу загалом стосувалася не лише чоловіків, а й жінок. Подекуди українці не могли здобувати освіту за спеціальностями, бо на них не було заочної форми.

Омбудсман додав, що раніше звертався до МОН України з пропозицією переглянути положення наказу. Натомість зараз МОН скасував дію відповідного наказу після рішення суду. У новому проєкті наказу пропозиції Уповноваженого врахували.

Цікаво З 1 січня 2026 року студенти-медики проходитимуть військову підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. З цієї дати набуває чинності відповідний закон.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки у 2024 році ухвалило наказ № 910 "Про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача освіти. Він де-факто забороняв особам старше 25 років поновлюватися на навчанні або переводитися на денну форму.

Хто зі студентів має право на відстрочку?

Студенти в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Але не всі.

Лише ті, які навчаються на денній або дуальній формі. Також ті, хто здобуває освіту послідовно – наприклад, навчається у магістратурі і такого освітнього ступеня ще не має.

Зверніть увагу! В Україні школам офіційно дозволили перевіряти військово-облікові документи в учнів-призовників. Юнаки зобов'язані ставати на первинний військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років.

Чи обмежать хлопцям 18 – 22 років виїзд за кордон?

В Україні заговорили про зміни до правил виїзду чоловіків 18 – 22 роки за кордон. Відповідну ідею висловив нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко в інтерв'ю Telegraf. Він пропонує обов'язкову умову для цього – проходження базової загальновійськової підготовки.

Він вважає, що на цій підготовці рекрутери, психологи зможуть знайти охочих не за тисячу євро працювати в Польщі. І додає, що влада має намір збільшити грошове забезпечення військових.

Наразі правила перетину кордону для українців 18 – 22 років такі, якими їх ухвалив уряд у серпні 2025 року.