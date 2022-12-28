Як правильно хвалити учнів та надихати вчитися: добірка незамінних фраз для вчителів
28 грудня 2022, 19:52Читать новость на русском
Джерело:Освіторія
У час війни та відключень світла в Україні у багатьох школярів зникає бажання вчитися. Натомість вчителі можуть повернути дітям жагу до знань.
Так, педагоги мають весь час хвалити своїх учнів, якщо ті демонструють відмінні результати у навчанні чи принаймні стараються. До того ж вчителі можуть робити це доволі креативно.
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Як правильно хвалити учнів за досягнення
Освітяни можуть мати при цьому напоготові навіть стікери-натхненники. Вони стануть у пригоді, якщо педагоги працюють дистанційно.
Фрази-мотиватори на щодень для учнів
- Ви надихаєте мене бути кращим учителем, коли…
- Ти зараз на правильному шляху! Ти дуже старанно попрацював.
- Я пишаюся тим, як ви працювали сьогодні.
- А зараз виходить значно краще!
- Я знала, що ти зможеш.
- Мої вітання, чудова робота!
- Твоя ідея чудова!
- Клас, яка гарна командна робота!
- Ваші ідеї такі креативні!
- Давай разом подумаємо, як це зробити?
- Сенсаційно! Ти, мабуть, багато тренувався (працював).
- Як же гарно ти впоралась!
- Мені до вподоби хід твоїх думок!
- Ти дуже гарно висловилась.
- О, ти зробив це блискуче!
- Чудово висловлюєш свої почуття.
- Я знаю, що це важко, але ти майже впоралась.
- Фантастичне вирішення питання!
- Чудова спроба!
Фрази, які спонукають учнів до роздумів
- "Не кажіть, що у вас не було часу. Ви маєте стільки ж годин, що й Мікеланджело, Да Вінчі, Альберт Айнштайн і Томас Едісон" (Джексон Браун-молодший).
- Важка праця – вулиця з двостороннім рухом: ти отримуєш назад рівно стільки, скільки вклав.
- Не намагайся бути ідеальним. Просто спробуй бути кращим, ніж ти був учора.
- Продовжуй. Усе, що потрібно, прийде до тебе в потрібний час.
- Навіть найвидатніші, найзнаніші і найзірковіші були початківцями. Не бійтеся зробити перший крок!
- "Я не програв. Я просто дізнався 10 000 шляхів, як це не працює" (Томас Едісон).
- "Ніколи не нахиляй голову. Завжди тримай її високо. Подивись світу прямо в очі" (Хелен Келлер).
- "Успішні та неуспішні люди не надто відрізняються своїми здібностями. Вони відрізняються лише своїм бажанням досягти максимуму свого потенціалу" (Джон Максвел).
Фрази, які надихнуть учнів навчатися старанніше
- "Невеликий прогрес щодня дає великі результати" (Сатья Нані).
- Річ не в тім, щоб мати час. Ідеться про те, щоб знайти час.
- Невдахи кидають справу, коли втомлюються. Переможці звільняються, коли виграють.
- Не чекай на натхнення, не чекай на мотивацію. Усе, що потрібно – навчитися бути дисциплінованим у справі, яку робиш.
- "Дисципліна – це просто вибір між тим, чого ти хочеш зараз, і тим, чого ти хочеш найбільше" (Абрахам Лінкольн).
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Фрази, які допоможуть учням стати рішучішими
- Прокидайся з відчуттям рішучості. Лягай спати із задоволенням від проробленої роботи.
- Сім разів впади, вісім разів встань (японське прислів'я).
- Біль, який ви відчуваєте сьогодні, буде силою, яку ви відчуватимете завтра.
- "Успішні люди не обдаровані більше за вас. Вони просто наполегливо працюють, а потім наперекір усім досягають успіху" (Г. К. Нільсон).
- "Наполегливість – це важка робота, яку ви виконуєте після того, як втомилися виконувати важку роботу, яку ви вже зробили" (Ньют Гінгріч).
- "Найкращий спосіб передбачити своє майбутнє – створити його" (Абрахам Лінкольн).