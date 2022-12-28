Як правильно хвалити учнів та надихати вчитися: добірка незамінних фраз для вчителів

Так, педагоги мають весь час хвалити своїх учнів, якщо ті демонструють відмінні результати у навчанні чи принаймні стараються. До того ж вчителі можуть робити це доволі креативно.

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Як правильно хвалити учнів за досягнення

Освітяни можуть мати при цьому напоготові навіть стікери-натхненники. Вони стануть у пригоді, якщо педагоги працюють дистанційно.