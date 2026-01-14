Батьки рідко подають скарги на вчителів за викладання російською: у чому причина

Батьки школярів в Україні рідко подають скарги на вчителів через спілкування російською мовою на уроках. Вони не хочуть відкрито конфліктувати з адміністрацією.

Тож чимало батьків просто заплющує очі на проблему, аби дитина довчилася. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської Суспільному.

Чому батьки не скаржаться на російську у школах?

Мовний омбудсмен заявила, що вчителя за викладання російською можна притягнути до відповідальності за порушення закону.

Якщо правопорушення стається вперше, вдаються до попередження. Якщо здійснюється повторно – тоді від 3400 гривень штрафу. Але якщо системно, то йдеться вже про невиконання функціональних обов'язків. Тоді директор може винести своє кадрове рішення,

– заявила вона.

І повідомила, за перші місяці її роботи на посаді випадків притягнення вчителів до відповідальності не було. Водночас у 2022 році зафіксували 27 звернень, стільки само – у 2023-му. Натомість у 2024 році – 25, а за перше півріччя 2025 року – 21 звернення.

Зауважимо, що вчителі у межах освітнього процесу повинні спілкуватися лише державною мовою, відповідно до закону.

Цікаво! Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що початок повномасштабної війни в України став каталізатором того, що українці, які спілкувалися російською, почали переходити на державну. Однак цей потенціал уже вичерпаний, заявила вона в інтерв'ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитися".

Чи заборонять в Україні навчання російською у приватних школах?