Батьки рідко подають скарги на вчителів за викладання російською: у чому причина
- Батьки школярів в Україні нечасто скаржаться на викладання російською мовою.
- Причина – небажання конфліктувати з адміністрацією.
Батьки школярів в Україні рідко подають скарги на вчителів через спілкування російською мовою на уроках. Вони не хочуть відкрито конфліктувати з адміністрацією.
Тож чимало батьків просто заплющує очі на проблему, аби дитина довчилася. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської Суспільному.
Дивіться також В Україні хочуть заборонити навчання російською мовою в приватних школах
Чому батьки не скаржаться на російську у школах?
Мовний омбудсмен заявила, що вчителя за викладання російською можна притягнути до відповідальності за порушення закону.
Якщо правопорушення стається вперше, вдаються до попередження. Якщо здійснюється повторно – тоді від 3400 гривень штрафу. Але якщо системно, то йдеться вже про невиконання функціональних обов'язків. Тоді директор може винести своє кадрове рішення,
– заявила вона.
І повідомила, за перші місяці її роботи на посаді випадків притягнення вчителів до відповідальності не було. Водночас у 2022 році зафіксували 27 звернень, стільки само – у 2023-му. Натомість у 2024 році – 25, а за перше півріччя 2025 року – 21 звернення.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Зауважимо, що вчителі у межах освітнього процесу повинні спілкуватися лише державною мовою, відповідно до закону.
Цікаво! Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що початок повномасштабної війни в України став каталізатором того, що українці, які спілкувалися російською, почали переходити на державну. Однак цей потенціал уже вичерпаний, заявила вона в інтерв'ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитися".
Чи заборонять в Україні навчання російською у приватних школах?
- В Україні хочуть заборонити навчання російською мовою в приватних школах.
- Обранці народу зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроєкт.
- Мовиться про законопроєкт №14361, який оприлюднили на сайті парламенту.
- Законопроєкт має на меті забезпечити узгодженість мовної політики на всіх рівнях освіти.
- У разі ухвалення законопроєкту, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.