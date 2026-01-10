"Син почав нас виправляти": українці розповіли, чому їхні діти не розмовлятимуть російською

Днями українська блогерка Стася Макєєва запустила дитячий ютуб-канал для своєї доньки. Відео з'явилося російською мовою.

Українців це обурило. Чимало з них згодом навели свої аргументи у Threads стосовно того, чому їхні діти не спілкуватимуться мовою країни-агресора, зазначає 24 Канал.

Які аргументи наводять батьки?

Так, Яків Матвійчук написав у Threads: "В мене однорічна донька. І вона не буде розмовляти російською. Тому що мова дитини – це позиція батьків. Якщо ваша дитина розмовляє російською на четвертий рік вторгнення – це ваш свідомий вибір".

Батьки поділилися не лише своєю думкою з іншими, а й розповіли, як їхні діти вже їх виправляють та вказують на мовні помилки.

Погоджуюсь! Моєму синові – 5 років, одесит. Мені казали, що середовище візьме своє і буде переходити – нічого подібного. Він знає, хто наш ворог, і знає, чому ми спілкуємось лише українською. В нас ця тема завжди в актуальних. Я йому кажу: "Для тебе – все найкраще, а найкраще не може бути російською".

Моїй доньці – 4 роки, мультики лише англійською та українською. Коли випадково попадається російською – просить сама переключити. Їй лише 4, але вона вже розуміє, хто такі м**калі, якою мовою спілкуються. Єдине не може зрозуміти: чому росія хоче нас вбити. Дитина розуміє, а дорослі дяді і тьоті далі намагаються донести "какая разніца".

Я педагог у садочку. Це мій біль. Половина дітей російською говорять. Бо батьки просто не замислюються, що в перші роки життя закладається "перша мова" дитини. Звісно, вони й українську знатимуть, але вона на все життя залишиться для них другою. Намагаюся батькам пояснювати. В садочку виключно солов'їною спілкуюся, пояснюю, що то росіяни, які нас атакують, "лошадь" кажуть, а ми, українці, кажемо "кінь" тощо. Але все одно садочок з домашнім середовищем конкурувати не може. Біль.

Доньці – 5, вже 2 роки живемо в Чернігові. У садочку 80 відсотків діток розмовляють російською. Донька завжди виправляє на українську, хоча мало хто її слухає, але є багато дітей, які, спілкуючись саме з нею, переходять на українську, а потім, звісно, назад. Я на початку переживала, щоб вона не запам'ятовувала російські слова, але все вийшло навпаки.

Синові – 3. Десь місяців 3 – 4 тому він почав нас виправляти, коли ми десь казали "да". "Не кажи: "Да" – Кажи: "Так". І таких слів доволі багато. Інколи навіть не розумієш, звідки він знає, шо це слово російською. Мовне ДНК – у роботі. Пів року тому його на суржику запитали, яка його "фамілія", і він просто не знав, шо відповісти. Чи радий я? Ні. Я неймовірно щасливий.

