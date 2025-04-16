На Закарпатті директор ліцею вшосте не склав іспит з української мови

Директор одного з ліцеїв Ужгородського району – Імре Юлій Юлійович – вкотре не зміг скласти іспит з української мови. Це вже вшосте поспіль йому не вдалося підтвердити достатній рівень володіння державною мовою.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Groza-news.info. Інформацію розмістили на платформі Національної комісії зі стандартів державної мови.

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На Закарпатті директор ліцею не може скласти іспит з української мови

Інформація чітко демонструє невтішну тенденцію. Згідно з оприлюдненими результатами, Імре Юлій Юлійович у лютому 2025 року знову провалив іспит з української мови. При цьому отримав сертифікат, який засвідчує лише середній рівень володіння мовою другого ступеня.

Аналіз попередніх спроб пана Імре свідчить, що він вже понад п'ять разів намагався підтвердити вільне володіння українською, але жодна з цих спроб не була успішною.

Зауважимо, що згідно з чинним законодавством України, зокрема Законами "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про повну загальну середню освіту", очільники закладів освіти зобов'язані складати іспити на знання державної мови. Ба більше, це необхідна умова для законного обіймання ними цих посад.