"Льогота", йди на болота: яким милозвучним українським відповідником замінити цей русизм
Попри поширеність у розмовній мові, слово "льгота" є русизмом і не відповідає нормам української мови. Натомість варто використовувати питоме українське слово "пільга", яке закріплене у словниках і офіційних документах.
Слово "льгота" широко використовується в побуті, медіа та навіть офіційних розмовах, а замість нього краще вживати "пільга", зазначає "Словник.UA". "Льгота" є запозиченням із російської мови й не відповідає нормам сучасної української.
"Льгота" – це помилка: як правильно говорити українською?
Мовознавці теж наголошують: в українській мові існує власний питомий відповідник, який повністю передає значення цього слова. Нормативним варіантом є слово "пільга".
Саме його слід використовувати у всіх контекстах:
- соціальні пільги;
- податкові пільги;
- пільги для студентів чи пенсіонерів.
Це слово закріплене як у словниках, так і в законодавстві України.
Чому важливо уникати русизмів?
Використання питомих українських слів допомагає зробити мовлення більш точним і природним. Крім того, це сприяє утвердженню мовної норми в публічному просторі.
Важливо! Тож замість звичного, але помилкового "льгота" варто свідомо обирати правильний варіант – "пільга".
