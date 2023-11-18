Можуть скасувати стипендії студентам, які виїхали за кордон, – заступник міністра

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив про можливі новації зі стипендіями. Відповідаючи на запитання, на яку суму підвищать стипендії, він сказав, що тим, хто виїхав, виплати можуть скасувати.

Стипендії можна підвищити за рахунок того, що не будуть платити тим студентам, які виїхали за кордон. Про це Михайло Винницький повідомив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що заявив заступник Лісового про скасування стипендій

Ми не повинні платити стипендії тим студентам, які за кордоном,

– чітко висловився він.

Це зекономить кошти для тих, хто залишився в Україні та буде розбудовувати державу. Таким чином поповниться стипендіальний фонд. Молоді люди, які поїхали за кордон, можуть продовжити вчитися власним коштом.

Яка ситуація з фінансуванням вищої освіти

Також Винницький торкнувся питання фінансування. За його словами, "державне замовлення" – це радянська лексика часів планової економіки. Правильніше сказати, що держава фінансує студента. Але фахівців деяких спеціальностей держава справді замовлятиме, наприклад, медиків, педагогів, хіміки, інженери – там буде держзамовлення.

Іншим держава буде допомагати реалізуватися, частково оплачуючи їхнє навчання відповідно до їхніх здібностей. Це стосується юристів, економістів, політологів, філософів, менеджерів, і для цього впровадять гранти, які вможливлять доступ до вищої освіти у складний час.

Раніше Володимир Зеленський доручив уряду розглянути питання підвищення стипендій. Міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив, що МОН уже працює над цим.