Чи можуть замінити Шкарлета та чи задоволені роботою міністра в освітньому комітеті ВР

За час повномасштабної війни уряд змінив кількох очільників відомств, проте освітню сферу досі не чіпали. Чи можуть Шкарлета замінити на посаді міністра та чи задоволений його роботою освітній комітет Верховної Ради – читайте нижче.

Чи задоволений Освітній комітет ВР роботою Шкарлета

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак відповів так, як відповідав, коли в нього питали про роботу попередньої очільниці МОН: "Я ніколи не буду задоволений роботою міністра освіти".

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Проте він додав, що і своєю роботою часто не задоволений, адже завжди можна зробити більше.

За його словами, діти не винні в тому, вдало когось призначили чи ні, вдало когось обрали головою комітету, чи ні. "Відкритих конфліктів не повинно бути. Якщо є можливість знайти спільну мову і рухатися вперед – треба це робити", – вважає Бабак.

Чому попри всі скандали Шкарлет залишається міністром

На це голова Освітнього комітету відповів, що це потрібно питати в прем'єр-міністра, який відповідає за уряд, і президента.

Прийняли рішення яке прийняли. Міністра призначили. У мене з міністром зараз конфлікту немає, ми співпрацюємо дуже плідно. Взагалі це має бути рішення прем'єра. Нам зараз як депутатам піднімати питання про зміну того чи іншого міністра важко. В наш час розхитувати ситуацію не хочеться,

– висловився Бабак.

Він додав, що для того, аби зняти міністра освіти, голоси, можливо, знайдуться. "Але чи знайдуться голоси, щоб призначити нового знайдуться голоси, чи міністерство знову буде з виконуючим обов'язки? Цього не хочеться допустити", – каже нардеп.

Чи може Бабак замінити Шкарлета на посаді

Голова профільного комітету освіти зізнається, що ніколи не мав прямих амбіцій зайняти якесь крісло і поставити собі штамп в трудову, що він був міністром.

Я це неодноразово казав президенту, коли ми мали розмови про посаду міністра. А ще я хочу завершити тут ті законодавчі реформи, які ми пообіцяли зробити в програмі партії. Тому, прямих амбіція бути міністром у мене немає,

– відповів Бабак.

А якщо президент запропонує посаду міністра? "Якщо почую в цих словах бажання справді рухатися швидко, ефективно, в Європу через якість – я не відмовлюсь", – підсумував Бабак.

До слова, на початку 2022 року Сергій Шкарлет вже міг позбутися свого міністерського крісла. Тоді студенти та депутати вимагали його відставки, були навіть на протести молоді. Однак війна "погасила" цей скандал.