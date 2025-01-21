Точно не "нараспашку": відмовтесь від росіянізму і використайте цікавіший відповідник

Росіянізми ще міцно сидять у нашому побутовому мовленні. І часто – через незнання українських відповідників. Продовжуємо їх підбирати.

У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал пропонує відповідники до русизму "нараспашку", посилаючись на тікток Ксенії Угненко. Говоримо українською чисто!

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Як сказати українською "нараспашку"

Чудернацький росіянізм "нараспашку" можна почути досить часто. Його використовують, бо не знають українського замінника. А у нас їх декілька і це залежить від обставин.

Якщо ми говоримо про одяг "нараспашку", то українським відповідником буде – нарозхрист. Одяг нарозхрист чи розхристаний – Ти чому такий розхристаний?

А ще можна сказати – незастебнутий чи непідперезаний.

Цей термін стосується неакуратно одягнутої людини, в одязі навипуск, незастебнутої чи навіть непричесаної.

Російський вислів "душа нараспашку", що означає відверту, щиру людину, українською звучить як:

розхристана душа;

душа на розхрист;

непотайна душа;

чи серце на долоні.

Якщо "нараспашку" говоримо про вікна та двері, то українською це буде – навстіж. Вікно прочинене навстіж.

Не "нараспашку": дивіться відео

Позбуваємося росіянізмів і говоримо українською!