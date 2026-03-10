Обов'язково варто знати: чи можна отримати пільги на НМТ

Цьогорічні одинадцятикласники та всі, хто у 2026 році хоче вступити до вишів в Україні, готуються до складання національного мультитесту. За його результатами і можна стати вступником.

Реєстрація на тестування вже триває. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко при цьому розповіла, чи може хтось мати пільги на мультитесті.

Чи є пільги на НМТ?

Вакуленко під час брифінгу запитали про пільгову категорію у кабінеті вступника.

Аби створити кабінет вступника, потрібно спочатку скласти НМТ, отримати позитивні результати і далі створювати кабінет вступника з цими матеріалами,

– повідомила вона.

Цікаво! УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2026 році.

І додала, що зараз жодних пільг на НМТ немає.

Є створення спеціальних умов. Але це не пільги,

– уточнила вона.

І додала, що створення спеціальних умов на тестуванні – це змога підтримати тих учасників, які потребують певних пристосувань під час проходження НМТ.

До слова, 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?