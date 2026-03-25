"Складний НМТ у 2026 році": Лісовий звернувся з важливою інформацією до учасників

Очільник МОН України Оксен Лісовий розповів, чи є національний мультипредметний тест важким. Також уточнив, на що варто зважати цьогорічним учасникам.

Так, посадовець наголосив, що інформація про те, що НМТ є складним – це ворожа ІПСО. Про це очільник МОН заявив на пресконференції передає "Інтерфакс-Україна".

Чи складний НМТ?

Лісовий каже, що інформацію про складний тест цілеспрямовано розганяють з неукраїнських центрів. Натомість НМТ насправді цілком можна скласти.

Коли формуються завдання, рівень складності враховує ті обставини, в яких перебувають діти,

– заявив міністр.

І нагадав, як торік створювали "штучну паніку" про те, що неможливо скласти тестування з математики і англійської. Тоді "метою ІПСО", уточнив він, було підштовхнути молодь до виїзду за кордон.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Міністр також розповів, що насправді факти демонструють, що торік і математику учасники НМТ склали краще, ніж у 2024 році. Середній бал з англійської мови теж виявився кращим.

УЦОЯО працює з урахуванням усіх обставин. Враховують обставини кожного року, і тест НМТ не є надзвичайно складним, щоб його не скласти,

– каже посадовець.

Він також додав, що школи вже працюють над надолуженням зимових освітніх втрат. Зокрема, перенесли підготовку учнів на інший період або збільшили кількість годин, де це потрібно.

До слова, станом на 23 березня 251 245 осіб уже отримали повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2026 року, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Як відбуватиметься тестування?