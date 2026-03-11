Триває реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Складати іспит можна і в Україні, і за кордоном.
Однак за кордоном кількість місць обмежена. Деталі повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Які міста додали до списку?
Перелік країн і міст, де можна пройти оцінювання за кордоном, розширили. Тимчасові екзаменаційні центри створять ще у двох містах: Амстердамі та Гаазі (Нідерланди).
Проте в УЦОЯО радять випускникам не зволікати з реєстрацією.
Є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації,
– наголошують у Центрі.
До слова Раніше Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.
Де вже немає місць для складання НМТ?
У Центрі також повідомили, що вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах:
Тим, хто має намір складати НМТ за кордоном, також нагадують: якщо ви вже зареєструвалися, але хочете щось змінити, можете це зробити до 7 квітня. Зокрема, якщо хочете вибрати місто, ближче до вашого місцеперебування під час іспиту після появи нових міст у списку.
Що відомо про мультитест у 2026 році?
- 5 березня розпочалася реєстрація на НМТ у 2026 році.
- Тестування розпочнеться у травні. Основна сесія – з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
- На тестуванні буде перевірка з 4 предметів. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Іспит триватиме протягом одного дня у межах двох етапів.
- На НМТ планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
- Дата складання тестування від дати реєстрації не залежить.