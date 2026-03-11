Що відомо про мультитест у 2026 році?

  • 5 березня розпочалася реєстрація на НМТ у 2026 році.
  • Тестування розпочнеться у травні. Основна сесія – з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
  • На тестуванні буде перевірка з 4 предметів. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
  • Іспит триватиме протягом одного дня у межах двох етапів.
  • На НМТ планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
  • Дата складання тестування від дати реєстрації не залежить.