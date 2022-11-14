"Вони безцінні": окупанти вивезли дореволюційні книги з бібліотеки Херсона

14 листопада 2022 , 12:34
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Джерело:

Херсонська міська рада

Збройні Сили України продовжують деокуповувати загарбану росіянами територію Херсонщини. На звільнених землях при цьому фіксують чимало злочинів окупантів.

Так, росіяни не лише русифіковували загарбані землі України, а й вивозили з них цінні книги. Зокрема пограбували Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара. 

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Окупанти вивезли цінні книги з Херсона 

Росіяни вивезли з херсонської бібліотеки дореволюційні видання, які видали ще у час існування Херсонській губернії.

Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів! Для науковців та викладачів, студентів і краєзнавців – джерела інформації для досліджень,
– наголосила директорка обласної бібліотеки імені Гончара Надія Коротун.

Вона повідомила також, що росіяни "знищили інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України.

"Нам боляче це сприйняти! Маємо надію і віру, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки! Перемоги всім нам!,
– додала Коротун. 

Наразі достеменного переліку викраденого немає.

Які книги зберігали у Херсонській науковій бібліотеці

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара містила видання 45 мовами світу. Книгосховище бібліотеки розраховане на зберігання 1 мільйона 200 тисяч томів, пише Читомо

Фонд бібліотеки містив рідкісні та цінні видання:

  • фонд дореволюційних, довоєнних і повоєнних видань;
  • рідкісні видання XVIII століття;
  • мініатюрні видання: найменша книжечка розміром 17х20 міліметрів "Лучше всяких лекарств, пития да явств" – зібрання прислів'їв, видане в Москві у 1975 році;
  • книжки з автографами Олеся Гончара, історика Євгена Тарле, письменників: Миколи Бажана, Яківа Баша, Чингиза Айтматова;
  • у колекції закордонних видань української діаспори є рідкісні видання творів Тараса Шевченка, Миколи Куліша, Євгена Маланюка та інші.

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Як Херсонщина повертається до життя після окупації

  • На сьогодні пріоритетами військових є проведення зачистки та розмінування. Це пов'язано з тим, що на звільненій Херсонщині залишилось чимало окупантів, які переодягнулися в цивільний одяг. При цьому війська росіян, втікаючи, замінували усе, що тільки можна.
  • У Херсоні та в області також починають відновлювати мобільний зв'язок, роботу над електропостачанням почнуть, як тільки військові дозволять здійснювати ремонтні роботи.
  • До Херсона прибули військові адміністрації міста та області й силові структури.
  • Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич відзначив, що перед своєю втечею окупанти зруйнували усю критичну інфраструктуру, через що є проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.
  • Водночас на лівому березі Дніпра досі перебувають окупанти. Тому є ризик, що вони хаотично обстрілюватимуть деокуповану територію Херсонщини.
  • Тому керівник ОВА закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Янушевич підкреслив, що обласна військова адміністрація буде всіляко допомагати громадянам.

Автор: Марія Волошин