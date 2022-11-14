"Вони безцінні": окупанти вивезли дореволюційні книги з бібліотеки Херсона

Збройні Сили України продовжують деокуповувати загарбану росіянами територію Херсонщини. На звільнених землях при цьому фіксують чимало злочинів окупантів.

Так, росіяни не лише русифіковували загарбані землі України, а й вивозили з них цінні книги. Зокрема пограбували Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара.

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Окупанти вивезли цінні книги з Херсона

Росіяни вивезли з херсонської бібліотеки дореволюційні видання, які видали ще у час існування Херсонській губернії.

Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів! Для науковців та викладачів, студентів і краєзнавців – джерела інформації для досліджень,

– наголосила директорка обласної бібліотеки імені Гончара Надія Коротун.

Вона повідомила також, що росіяни "знищили інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України.

"Нам боляче це сприйняти! Маємо надію і віру, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки! Перемоги всім нам!,

– додала Коротун.

Наразі достеменного переліку викраденого немає.

Які книги зберігали у Херсонській науковій бібліотеці

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара містила видання 45 мовами світу. Книгосховище бібліотеки розраховане на зберігання 1 мільйона 200 тисяч томів, пише Читомо.

Фонд бібліотеки містив рідкісні та цінні видання:

фонд дореволюційних, довоєнних і повоєнних видань;

рідкісні видання XVIII століття;

мініатюрні видання: найменша книжечка розміром 17х20 міліметрів "Лучше всяких лекарств, пития да явств" – зібрання прислів'їв, видане в Москві у 1975 році;

книжки з автографами Олеся Гончара, історика Євгена Тарле, письменників: Миколи Бажана, Яківа Баша, Чингиза Айтматова;

у колекції закордонних видань української діаспори є рідкісні видання творів Тараса Шевченка, Миколи Куліша, Євгена Маланюка та інші.

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