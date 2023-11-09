У Держбюджеті – 2024 збільшать інвестиції в українську науку на понад 20%. Кошти скерують, зокрема, на актуальні дослідження та підтримку молодих вчених.

Про це заявив очільник МОН України Оксен Лісовий на заході в Берліні з нагоди 30-річчя Українсько-німецького науково-технічного співробітництва. Він наголосив: сучасна війна – це однозначно війна технологій, тому Україні потрібна перевага над ворогом.

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Лісовий анонсував значні інвестиції у наукові розробки в Україні

Міністр освіти наголосив: суму у держбюджеті на розвиток науки у 2024 році суттєво збільшують – на понад 20% у порівнянні з 2023 роком.

Значну частину цих коштів скерують на:

підтримку досліджень молодих вчених;

розвиток системи базового фінансування вишів і наукових установ;

фінансування пріоритетних наукових розробок для розв'язання ключових проблем економіки, суспільства та оборони.

Лісовий також розповів, що за час війни українці розробили та модернізували не одну модель безпілотників, зокрема морські дрони. Українські захисники, зокрема, 93-ї бригади, першими застосували FPV-дрон на полі бою. За словами міністра, ці дрони-камікадзе змінюють ситуацію на певних ділянках фронту.

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Лісовий анонсував трансформацію системи освіти та науки

Міністр також заявив про старт трансформації системи освіти та науки.

Ставка на розвиток технологій і інновацій, на збереження та посилення людського капіталу… Одна із загроз для України наразі – міграція інтелектуалів… Завданням є зберегти та розвинути цей капітал, адже чимало вчених змушені були виїхати за кордон після російського вторгнення,

– акцентував очільник МОН.

Лісовий також повідомив, що близько 15% дослідницької інфраструктури в Україні пошкоджено внаслідок російської агресії. Мовиться про унікальне наукове обладнання, науково-дослідні лабораторії, центри колективного користування науковим обладнанням тощо. Тож актуальне завдання – відновити пошкоджене та збудувати нове.