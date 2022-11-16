Навчальні заклади Київщини змінили форму навчання: як вчитимуться учні і студенти

15 листопада Росія знову масовано обстріляла Україну ракетами. Через терор ворога чимало українців залишились без світла.

Заклади освіти змушені вносити зміни у процес навчання через перебої з електропостачанням. Зокрема й у Київській області.

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Як працюватимуть навчальні заклади на Київщині

Навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомили у Київській ОВА. Таке рішення ухвалили через масовану ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.

У разі інших змін у навчальному процесі посадовці інформуватимуть додатково. Жителів Київщини просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

Коли школярі Києва підуть на зимові канікули

Зимові канікули у столичних школах, за словами мера столиці Віталія Кличка, розпочнуться 26 грудня 2022 року. При цьому триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.

У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку,

– уточнив мер Києва.

У випадку надзвичайної ситуації у місті частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.

Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня.

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Ракетна атака на Київщину 15 листопада