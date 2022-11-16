Навчальні заклади Київщини змінили форму навчання: як вчитимуться учні і студенти

16 листопада 2022 , 11:05
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Джерело:

Київська ОВА

15 листопада Росія знову масовано обстріляла Україну ракетами. Через терор ворога чимало українців залишились без світла.

Заклади освіти змушені вносити зміни у процес навчання через перебої з електропостачанням. Зокрема й у Київській області. 

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Як працюватимуть навчальні заклади на Київщині

Навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомили у Київській ОВА. Таке рішення ухвалили через масовану ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.

У разі інших змін у навчальному процесі посадовці інформуватимуть додатково. Жителів Київщини просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. 

Коли школярі Києва підуть на зимові канікули

Зимові канікули у столичних школах, за словами мера столиці Віталія Кличка, розпочнуться 26 грудня 2022 року. При цьому триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року. 

У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку,
– уточнив мер Києва.

У випадку надзвичайної ситуації у місті частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.

Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня.

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Ракетна атака на Київщину 15 листопада

  • Удень 15 листопада Росія вдарила ракетами по низці регіонів. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ випустили понад 80 ракет по Україні.
  • Під час повітряної тривоги у Києві в Печерському районі пролунали вибухи. Мер Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у житлові будинки.
  • ППО збила 18 ракет з 21 довкола Києва, які запустила Росія вдень 15 листопада.
  • Глава Міністерства енергетики Україні Герман Галущенко заявив, що 15 листопада Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.

Автор: Марія Волошин