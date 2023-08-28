ЗНО для вчителів, навчання стоячи без телефонів: усі головні новації навчального року 2023–2024

У МОН заявили, що у пріоритеті – очне навчання. Якщо безпекова ситуація дозволяє, діти мають відвідувати школу. Але остаточне рішення ухвалюватимуть на місцях. Все ж діти в Україні зможуть вчитися за такими форматами:

онлайн;

офлайн;

змішаний.

цьогоріч ситуація із укриттями покращилася: їх вже мають три чверті шкіл.

Так, школам радять: краще навчати дітей у дві зміни, якщо у сховищі не можна розмістити всіх одночасно, аніж переходити на змішане навчання. Якщо ж школа не має укриття, учнів переведуть до іншої, де воно є. Місця у "рідних" школах зберігатимуть. Якщо у тому чи іншому закладі освіти створять умови для офлайн-навчання, діти зможуть до нього повернутися.

Натомість навчальні заклади Миколаївської, Запорізької, Херсонської області працюватимуть переважно дистанційно, у Сумській та Харківській – у змішаному форматі. У Харкові розглядають варіант занять для учнів початкової школи у метро.