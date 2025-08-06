В Україні триває підготовка до нового навчального року у школах. Здобуття освіти у його межах має розпочати понад 3 мільйони українських дітей.

У Міністерстві освіти і науки України роз'яснили 24 Каналу, як навчатимуться українські учні у новому навчальному році. Також уточнили, у якому разі у школах можуть змінити формат здобуття освіти посеред навчального року.

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Як з 1 вересня навчатимуться учні в Україні?

З 1 вересня учні в Україні можуть навчатись очно або у змішаному форматі. Також – у межах дистанційного/онлайн формату.

Мінімальне наповнення дистанційних класів скасували. Тепер для відкриття дистанційних класів діють такі самі правила, як і для очних та змішаних. Згідно із ЗУ "Про повну загальну середню освіту" клас можна відкривати за наявності щонайменше 5 учнів,

– уточнили у МОН.

І додали, що будь-який заклад освіти може відкривати дистанційні класи – незалежно від наявності повної лінійки паралелей. Школи, які працюють очно / змішано теж можуть відкривати дистанційні класи.

Також діти можуть навчатись за індивідуальними формами освіти – екстернат, сімейна форма.

МОН закликає виходити на очне навчання там, де дозволяє безпекова ситуація і створені всі безпекові умови. Рішення про формат навчання ухвалює засновник закладу освіти або ж обласні військові адміністрації,

– наголосили у Міністерстві.

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У яких регіонах учні зможуть навчатися очно?

Учні зможуть навчатися офлайн або у межах змішаного формату, якщо у закладах освіти є укриття чи воно розташоване на не більш як 500 метрів від школи.

У межах змішаного формату, до слова, навчання школа має можливість чергувати очні уроки з онлайн (наприклад, тиждень через тиждень або день через день) відповідно до встановленого розкладу.

У якому разі учнів не з прифронтових регіонів можуть перевести на дистанційку?

Батькам, учням і вчителям також варто бути готовими до того, що у межах навчального року також можуть ухвалити рішення про зміну формату навчання. Його ухвалює засновник закладу освіти або ж ОВА з огляду на безпекову ситуацію. Таке рішення можуть ухвалити з огляду і на зміну епідеміологічної ситуації у регіоні.

Як навчатимуться учні на прифронтових територіях, ТОТ та ті, хто за кордоном?

Учні на прифронтових територіях України можуть навчатись також очно, у змішаному форматі, у межах дистанційного/онлайн формату. Також – за індивідуальними формами освіти.

Однак для виходу в офлайн на цих територіях, окрім наявного укриття, необхідні відповідні рішення ради оборони області, педагогічної та батьківської ради,

– наголошують у МОН.

Учні на ТОТ можуть навчатись дистанційно за повною програмою, сімейною формою, екстернатом або ж за педагогічним патронажем. Формат залежить від безпекової ситуації.

МОН рекомендує учням на ТОТ обирати форму педагогічного патронажу, адже так учень матиме індивідуальний план, адаптований під власні потреби та зв'язок зі своїм вчителем,

– резюмували у відомстві.

Учні, які перебувають за кордоном, зможуть здобувати освіту у межах одного із запропонованих МОН сценаріїв:

у місцевій школі й паралельно дистанційно в українській онлайн-школі; у суботній чи недільній школі, а також – школі в країні перебування; лише в Україні – повна програма дистанційно; лише в школі країни перебування;

У МОН при цьому наголосили, що є декілька варіантів повернення до української освіти без подвійного навантаження:

українознавчий компонент у дистанційному форматі в українській школі.

навчання в суботніх чи недільних українських школах за місцем проживання.

повернення в Україну, де дитина може реінтегруватися в українську систему освіти в офлайн-форматі.

Раніше ми розповідали, скільки учнів навчаються в українських школах дистанційно.