202 120 школярів на Харківщині розпочнуть навчання у вересні у 576 школах. У майже 200 закладах освіти діти зможуть здобувати освіту у змішаному форматі.

Про це повідомили Суспільному у пресслужбі Харківської ОВА. Очільник обладміністрації Олег Синєгубовов уточнив, що у 198 з 576 шкіл запланували організувати навчання у змішаній формі, зазначає 24 Канал.

Як навчатимуться діти на Харківщині?

Посадовець розповів, що в області за парти повернуться 46 485 школярів.

Також у 27 закладах дошкільної освіти для 1926 дітей організують навчання у змішаному форматі.

До змішаної форми навчання цьогоріч також залучено 17 закладів позашкільної освіти, 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 5 закладів фахової передвищої освіти, 2 заклади вищої освіти,

– повідомили в ОВА.

Через безпекову ситуацію школам рекомендували відмовитися від урочистостей з нагоди 1 вересня або проводити їх лише у безпечному середовищі.

Як навчатимуться студенти у Харкові?