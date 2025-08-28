Чи зможуть учні на Харківщині навчатися у змішаному форматі з 1 вересня
- У Харківській області 198 з 576 шкіл планують організувати змішане навчання для 46 485 школярів.
- Навчання у змішаному форматі також запланували в 27 дошкільних закладах для 1926 дітей та інших освітніх установах.
202 120 школярів на Харківщині розпочнуть навчання у вересні у 576 школах. У майже 200 закладах освіти діти зможуть здобувати освіту у змішаному форматі.
Про це повідомили Суспільному у пресслужбі Харківської ОВА. Очільник обладміністрації Олег Синєгубовов уточнив, що у 198 з 576 шкіл запланували організувати навчання у змішаній формі, зазначає 24 Канал.
Як навчатимуться діти на Харківщині?
Посадовець розповів, що в області за парти повернуться 46 485 школярів.
Також у 27 закладах дошкільної освіти для 1926 дітей організують навчання у змішаному форматі.
До змішаної форми навчання цьогоріч також залучено 17 закладів позашкільної освіти, 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 5 закладів фахової передвищої освіти, 2 заклади вищої освіти,
– повідомили в ОВА.
Через безпекову ситуацію школам рекомендували відмовитися від урочистостей з нагоди 1 вересня або проводити їх лише у безпечному середовищі.
Як навчатимуться студенти у Харкові?
- Харківський національний університет імені Каразіна має намір частково відновити очне навчання, яке перервали у 2022 році.
- Новації повинні запрацювати вже з лютого 2026 року.
- Здобувати освіту студенти мають у безпечних просторах.
- Зараз студенти вчаться онлайн.