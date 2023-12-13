Школи повинні виконувати мовне законодавство: Кремінь оприлюднив рекомендації
Учителі в Україні все частіше використовують саме україномовні матеріали. Батьки натомість більше задоволені забезпеченням функціонування державної мови в освітніх закладах.
Учні при цьому частіше використовують саме українську мову в інтернеті. Також менше споживають російськомовного контенту.
Дивіться також Перехід на українську мову є рекордним за всі роки української незалежності, – Кремінь
Як навчальні заклади мають популяризувати українську мову
Так, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що школи мають неухильно виконувати мовне законодавство. І разом із Державною службою якості освіти України підготував рекомендації для шкіл.
Мовний омбудсмен при цьому переконаний, що у закладах освіти варто:
- осучаснити методики викладання та матеріально-технічну базу;
- оновити бібліотеки;
- підтримувати українськомовне середовище;
- розширити мережу українськомовних курсів;
- популяризувати українську мову через соціальну рекламу;
- збільшити кількість годин на вивчення української мови та літератури тощо;
- посилити контроль за дотриманням законодавства.
Дивіться також "Українська є обов'язковою для ЗСУ": Кремінь готовий допомогти військовим
Яких рекомендацій треба дотримуватися
Тож школи та освітяни повинні дотримуватися таких рекомендацій:
- засновники навчальних закладів мають розширити мережу курсів із вивчення української мови, заохочувати директорів краще популяризувати українську мову;
- ️підтримувати ініціативи щодо організації мовних курсів, розмовних клубів, навчальних платформ.
- інститути післядипломної педагогічної освіти натомість повинні ️посилити підготовку вчителів з української мови та української літератури тощо.
Школи при цьому мають забезпечити розвиток інтерактивних методик викладання та ️створити сприятливе мовне середовище для популяризації української мови і в позаурочних заходах. Освітяни також повинні ️рекомендувати батькам вдосконалювати свою українську разом із дітьми тощо.