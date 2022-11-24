В одному з обласних центрів України скасовують навчання у школах та садках

24 листопада 2022 , 11:58
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Джерело:

Суспільне

23 листопада Росія знову обстріляла енергетичні об'єкти України. У багатьох регіонах виникли серйозні проблеми зі світлом.

Ця ситуація негативно вплинула на навчання дітей у школах та дитсадках. Начальник міського управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура розповів, як вчитимуться діти у місті.

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Як вчитимуться діти у Чернігові 

За словами Білогури, у Чернігові школи та садочки не працюватимуть до 28 листопада.

Він наголосив, що це пов'язано з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури країни 23 листопада.

Рішення про те, як працюватимуть школи та садочки з 28 листопада, ухвалюватимуть напередодні. 

До понеділка школи та садки не працюють. Далі – відповідно до ситуації у країні. 27 листопада скажемо, в якому режимі з понеділка працюватимемо,
– повідомив чиновник.  

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Як вчитимуться діти у Києві 

  • Мер столиці України Віталій Кличко розповів, що сьогодні, 24 листопада, столичні навчальні заклади працюють.
  • Школярі вчаться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюють очно.
  • При цьому батьки самостійно ухвалюють рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.
  • Також розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання. 

Як працюватимуть заклади освіти у Рівному 

  • Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.
  • Педагоги повідомили батьків про зміни.
  • Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.
Автор: Марія Волошин