В одному з обласних центрів України скасовують навчання у школах та садках
Джерело:Суспільне
23 листопада Росія знову обстріляла енергетичні об'єкти України. У багатьох регіонах виникли серйозні проблеми зі світлом.
Ця ситуація негативно вплинула на навчання дітей у школах та дитсадках. Начальник міського управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура розповів, як вчитимуться діти у місті.
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Як вчитимуться діти у Чернігові
За словами Білогури, у Чернігові школи та садочки не працюватимуть до 28 листопада.
Він наголосив, що це пов'язано з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури країни 23 листопада.
Рішення про те, як працюватимуть школи та садочки з 28 листопада, ухвалюватимуть напередодні.
До понеділка школи та садки не працюють. Далі – відповідно до ситуації у країні. 27 листопада скажемо, в якому режимі з понеділка працюватимемо,
– повідомив чиновник.
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Як вчитимуться діти у Києві
- Мер столиці України Віталій Кличко розповів, що сьогодні, 24 листопада, столичні навчальні заклади працюють.
- Школярі вчаться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюють очно.
- При цьому батьки самостійно ухвалюють рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.
- Також розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.
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- Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.
- Педагоги повідомили батьків про зміни.
- Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.