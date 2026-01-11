Формати різні: як з понеділка працюватимуть школи і дитсадки у Дніпрі

Днями Кабмін дозволив перевести заклади освіти на дистанційне навчання або канікули через погіршення погодних умов. Рішення буде чинним щонайменше до 19 січня.

У Дніпрі частину закладів освіти переведуть на дистанційку. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі Департаменту гуманітарної політики міськради.

Як вчитимуться учні у Дніпрі?

Так, у Дніпрі через погіршення погодних умов та зниження температури з 12 по 16 січня включно деякі заклади освіти переводять на дистанційну форму навчання.

Школи, гімназії та ліцеї у зазначений період працюватимуть дистанційно. Заклади професійної освіти – у змішаному форматі.

У дитсадках та дошкільних підрозділах шкіл працюватимуть групи з восьмигодинним перебуванням дітей. 12 січня харчуванням дітей забезпечать.

У разі порушення повітряно-теплового режиму в групових осередках для дітей дошкільного віку можлива організація роботи груп з короткотривалим перебуванням без харчування. Режим роботи закладів може бути тимчасово скоригований з урахуванням безпечних умов перебування дітей,

– повідомили чиновники.

Про режим роботи дитсадків надалі повідомлять додатково.

Як навчатимуться учні в Україні?