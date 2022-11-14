"Руйнування надскладні": скільки закладів освіти понищили окупанти на Херсонщині

14 листопада 2022 , 14:15
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Територію Херсонщини повертають до нормального життя після її деокупації ЗСУ. Однак чимало будинків та навчальних закладів там понищили росіяни.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що на деокупованих територіях Херсонщини зруйновані росіянами 22 заклади освіти. При цьому пошкоджені 84 навчальні заклади. 

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Скільки навчальних закладів на Херсонщині понищили росіяни 

Шкарлет повідомив, що станом на 11 листопада на деокупованій території Херсонщини було 16 територіальних громад. У них розташовувались:

  • 137 шкіл, з яких – 59 у Херсоні;
  •  130 дитсадків, з яких – 75 у Херсоні;
  • 12 училищ, 9 з яких – у Херсоні.

Зруйновано 22 заклади. З них – 14 шкіл. Інші мають пошкодження від 50 до 90%. Всього 84 заклади пошкоджені. З них – 48 шкіл, 23 садочки, п'ять профтехів, два виші. Маємо надскладні руйнування, 
– сказав Шкарлет.

Міністр додав, що найбільших пошкоджень заклади освіти зазнали в сільській місцевості. Їх росіяни ще й розграбували. 

Зараз в області намагаються зберегти будівлі від подальшого руйнування, якщо дозволяє безпекова ситуація. 

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Руйнації у фотографіях 

Фото з однієї зі шкіл на Херсонщині, де мешкали російські окупанти з березня до середини жовтня, опублікували texty.org.ua


У що перетворили школу на Херсонщині росіяни / texty.org.ua


У що перетворили школу на Херсонщині росіяни / texty.org.ua


|У що перетворили школу на Херсонщині росіяни / texty.org.ua

Як Херсонщина пjвертається до життя після окупації

  • На сьогодні пріоритетами військових є проведення зачистки та розмінування. Це пов'язано з тим, що на звільненій Херсонщині залишилось чимало окупантів, які переодягнулися в цивільний одяг. При цьому війська росіян, втікаючи, замінували усе, що тільки можна.
  • У Херсоні та в області також починають відновлювати мобільний зв'язок, роботу над електропостачанням почнуть, як тільки військові дозволять здійснювати ремонтні роботи.
  • До Херсона прибули військові адміністрації міста та області й силові структури.
  • Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич відзначив, що перед своєю втечею окупанти зруйнували усю критичну інфраструктуру, через що є проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.
  • Водночас на лівому березі Дніпра досі перебувають окупанти. Тому є ризик, що вони хаотично обстрілюватимуть деокуповану територію Херсонщини.
  • Тому керівник ОВА закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Янушевич підкреслив, що обласна військова адміністрація буде всіляко допомагати громадянам.

Автор: Марія Волошин