"Руйнування надскладні": скільки закладів освіти понищили окупанти на Херсонщині
Територію Херсонщини повертають до нормального життя після її деокупації ЗСУ. Однак чимало будинків та навчальних закладів там понищили росіяни.
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що на деокупованих територіях Херсонщини зруйновані росіянами 22 заклади освіти. При цьому пошкоджені 84 навчальні заклади.
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Скільки навчальних закладів на Херсонщині понищили росіяни
Шкарлет повідомив, що станом на 11 листопада на деокупованій території Херсонщини було 16 територіальних громад. У них розташовувались:
- 137 шкіл, з яких – 59 у Херсоні;
- 130 дитсадків, з яких – 75 у Херсоні;
- 12 училищ, 9 з яких – у Херсоні.
Зруйновано 22 заклади. З них – 14 шкіл. Інші мають пошкодження від 50 до 90%. Всього 84 заклади пошкоджені. З них – 48 шкіл, 23 садочки, п'ять профтехів, два виші. Маємо надскладні руйнування,
– сказав Шкарлет.
Міністр додав, що найбільших пошкоджень заклади освіти зазнали в сільській місцевості. Їх росіяни ще й розграбували.
Зараз в області намагаються зберегти будівлі від подальшого руйнування, якщо дозволяє безпекова ситуація.
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Руйнації у фотографіях
Фото з однієї зі шкіл на Херсонщині, де мешкали російські окупанти з березня до середини жовтня, опублікували texty.org.ua.
У що перетворили школу на Херсонщині росіяни / texty.org.ua
У що перетворили школу на Херсонщині росіяни / texty.org.ua
|У що перетворили школу на Херсонщині росіяни / texty.org.ua
Як Херсонщина пjвертається до життя після окупації
- На сьогодні пріоритетами військових є проведення зачистки та розмінування. Це пов'язано з тим, що на звільненій Херсонщині залишилось чимало окупантів, які переодягнулися в цивільний одяг. При цьому війська росіян, втікаючи, замінували усе, що тільки можна.
- У Херсоні та в області також починають відновлювати мобільний зв'язок, роботу над електропостачанням почнуть, як тільки військові дозволять здійснювати ремонтні роботи.
- До Херсона прибули військові адміністрації міста та області й силові структури.
- Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич відзначив, що перед своєю втечею окупанти зруйнували усю критичну інфраструктуру, через що є проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.
- Водночас на лівому березі Дніпра досі перебувають окупанти. Тому є ризик, що вони хаотично обстрілюватимуть деокуповану територію Херсонщини.
- Тому керівник ОВА закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Янушевич підкреслив, що обласна військова адміністрація буде всіляко допомагати громадянам.