Министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что на деоккупированных территориях Херсонской области россиянами разрушены 22 учебных заведения. При этом повреждены 84 учебных заведения.
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Сколько учебных заведений в Херсонской области уничтожили россияне
Шкарлет сообщил, что по состоянию на 11 ноября на деоккупированной территории Херсонской области было 16 территориальных общин. В них размещались:
- 137 школ, из которых – 59 в Херсоне;
- 130 детсадов, из которых – 75 в Херсоне;
- 12 училищ, 9 из которых – в Херсоне.
Разрушены 22 заведения. Из них – 14 школ. Остальные имеют повреждения от 50 до 90%. Всего 84 заведения повреждены. Из них – 48 школ, 23 садика, пять профтехов, два вуза. Имеем сверхсложные разрушения,
– сказал Шкарлетт.
Министр добавил, что наибольшие повреждения учебные заведения получили в сельской местности. Их россияне еще разграбили.
Сейчас в области пытаются уберечь здания от дальнейшего разрушения, если позволяет ситуация с безопасностью.
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Как Херсонская область возвращается к жизни после оккупации
- На сегодняшний день приоритетами военных является проведение зачистки и разминирования. Это связано с тем, что на освобожденной части Херсонской области осталось немало оккупантов, переодевшихся в гражданскую одежду. При этом войска россиян, убегая, заминировали все, что только можно.
- В Херсоне и области также начинают возобновлять мобильную связь, работу над электроснабжением начнут, как только военные позволят осуществлять ремонтные работы.
- В Херсон прибыли военные администрации города и области и силовые структуры.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отметил, что перед своим побегом оккупанты разрушили всю критическую инфраструктуру, из-за чего есть проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением.
- В то же время оккупантыдо сих пор находятся на левом берегу Днепра.. Поэтому есть риск, что они будут хаотично обстреливать деоккупированную территорию Херсона.
- Поэтому руководитель ОВА призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. Янушевич подчеркнул, что областная военная администрация будет всячески помогать гражданам.