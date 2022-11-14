Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що на деокупованих територіях Херсонщини зруйновані росіянами 22 заклади освіти. При цьому пошкоджені 84 навчальні заклади.
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Скільки навчальних закладів на Херсонщині понищили росіяни
Шкарлет повідомив, що станом на 11 листопада на деокупованій території Херсонщини було 16 територіальних громад. У них розташовувались:
- 137 шкіл, з яких – 59 у Херсоні;
- 130 дитсадків, з яких – 75 у Херсоні;
- 12 училищ, 9 з яких – у Херсоні.
Зруйновано 22 заклади. З них – 14 шкіл. Інші мають пошкодження від 50 до 90%. Всього 84 заклади пошкоджені. З них – 48 шкіл, 23 садочки, п'ять профтехів, два виші. Маємо надскладні руйнування,
– сказав Шкарлет.
Міністр додав, що найбільших пошкоджень заклади освіти зазнали в сільській місцевості. Їх росіяни ще й розграбували.
Зараз в області намагаються зберегти будівлі від подальшого руйнування, якщо дозволяє безпекова ситуація.
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Руйнації у фотографіях
Фото з однієї зі шкіл на Херсонщині, де мешкали російські окупанти з березня до середини жовтня, опублікували texty.org.ua.
У що перетворили школу на Херсонщині росіяни / texty.org.ua
У що перетворили школу на Херсонщині росіяни / texty.org.ua
|У що перетворили школу на Херсонщині росіяни / texty.org.ua
Як Херсонщина пjвертається до життя після окупації
- На сьогодні пріоритетами військових є проведення зачистки та розмінування. Це пов'язано з тим, що на звільненій Херсонщині залишилось чимало окупантів, які переодягнулися в цивільний одяг. При цьому війська росіян, втікаючи, замінували усе, що тільки можна.
- У Херсоні та в області також починають відновлювати мобільний зв'язок, роботу над електропостачанням почнуть, як тільки військові дозволять здійснювати ремонтні роботи.
- До Херсона прибули військові адміністрації міста та області й силові структури.
- Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич відзначив, що перед своєю втечею окупанти зруйнували усю критичну інфраструктуру, через що є проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.
- Водночас на лівому березі Дніпра досі перебувають окупанти. Тому є ризик, що вони хаотично обстрілюватимуть деокуповану територію Херсонщини.
- Тому керівник ОВА закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Янушевич підкреслив, що обласна військова адміністрація буде всіляко допомагати громадянам.