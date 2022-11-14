Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що на деокупованих територіях Херсонщини зруйновані росіянами 22 заклади освіти. При цьому пошкоджені 84 навчальні заклади.

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Скільки навчальних закладів на Херсонщині понищили росіяни

Шкарлет повідомив, що станом на 11 листопада на деокупованій території Херсонщини було 16 територіальних громад. У них розташовувались:

137 шкіл, з яких – 59 у Херсоні;

130 дитсадків, з яких – 75 у Херсоні;

12 училищ, 9 з яких – у Херсоні.

Зруйновано 22 заклади. З них – 14 шкіл. Інші мають пошкодження від 50 до 90%. Всього 84 заклади пошкоджені. З них – 48 шкіл, 23 садочки, п'ять профтехів, два виші. Маємо надскладні руйнування,

– сказав Шкарлет.

Міністр додав, що найбільших пошкоджень заклади освіти зазнали в сільській місцевості. Їх росіяни ще й розграбували.

Зараз в області намагаються зберегти будівлі від подальшого руйнування, якщо дозволяє безпекова ситуація.

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