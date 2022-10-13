В Івано-Франківську змінять формат навчання дошкільнят у садочках

Через масовані ракетні удари росіян цього тижня більшість навчальних закладів в Україні змінили формат здобуття освіти. Діти та студенти перейшли на онлайн-навчання.

Більшість дошкільнят в Україні також перестали відвідувати садочки. Натомість мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що від 17 жовтня форму навчання дітей у садках міста змінюють.

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Як навчатимуться дошкільнята в Івано-Франківську

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків.

Дитсадки не є обов'язковою формою навчання. Батьки на власний розсуд вирішуватимуть — вести дитину, чи ні",

– сказав мер міста.

При цьому Марцінків додав, що поки не відомо, коли школярі зможуть повернутися до очного навчання.

Щодо шкіл – ще будемо радитися, оскільки є загальнодержавна політика,

– уточнив очільник Івано-Франківська.

За словами мера, інформацію про відновлення офлайн-навчання у школах повідомлять 14 жовтня. При цьому Марцінків наголосив, що очне навчання у місті поступово відновлюватимуть через змішану форму.

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На Львівщині відновлюють очне навчання

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області повертаються до очного навчання. Рішення вже ухвалили, повідомив очільник області Максим Козицький.

Як інформував мер Львова Андрій Садовий, у місті Лева дитсадки працюють у форматі чергових груп. Комунальні школи, гуртки та секції продовжують онлайн-навчання. При цьому вчителі перебувають у навчальних закладах. Якщо батьки не мають з ким залишити дитину, можуть відвести її до школи.

Такий формат навчання триватиме до кінця цього тижня. Як діти вчитимуться далі, влада міста повідомить у п’ятницю, 14 жовтня.

Яка зараз ситуація із навчанням в Україні

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.

Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.

У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.

Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.

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