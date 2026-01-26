"Це Бог": поведінка директора ліцею в Києві зворушила мережу

Директор київського ліцею зворушив мережу вчинком. Керівник ліцею "Оболонь" Євген Поляков допоміг поїсти першокласнику.

Вірніше – сам його погодував. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці закладу освіти в тіктоці.

Чим вразив директор з Києва?

Поки хлопчик жував порцію їжі, керівник закладу на мить відлучився, щоб взяти серветки і витерти дитині обличчя.

Користувачі соцмережі зворушені таким вчинком і написали, що це найкращий директор, якого вони бачили. При цьому додали, що так педагог вчить дітей їсти овочі. Дехто з українців написав, що саме такому керівнику можна довірити майбутнє.

Директор київського ліцею зворушив мережу: дивіться відео

Як загалом оцінили вчинок директора у мережі?

Загалом українці у коментарях написали таке:

Найкращий директор Оболонського району.

Ось кому можна довірити майбутнє!

Більше б таких. Повага директору.

Класний директор.

Сама така, я в ліцеї викладаю фізичну культуру, у залі в мене є для дітей гарячий чай та смаколики.

Це директор? Це Бог.

Боже, як мило. Реально найкращий директор.

Мабуть, привчає дітей їсти овочі. Шикарний директор.

У молодшій школі у моєї внучки директор вітається з учнями за руку.

