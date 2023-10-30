У Харкові зростає кількість учнів, які вчаться офлайн
Джерело:Ігор Терехов
У Харкові збільшується кількість учнів, які можуть вчитися офлайн. Усе завдяки облаштованій школі у метро.
Зокрема, більше харківських школярів мають змогу вчитися очно у новій чверті. Відповідно збільшилась кількість облаштованих у підземці класів.
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У Харкові зростає кількість учнів, які вчаться очно
На сьогодні у метрошколі розпочали навчання вже 1388 учнів.
Це на 200 більше, ніж до осінніх канікул,
– уточнив мер Харкова Ігор Терехов.
Відтепер у метрошколі діє вже 75 сформованих навчальних класів усіх вікових груп.
Зауважимо, осінні канікули у школах міста закінчилися 29 жовтня. Сьогодні діти повернулися на навчання.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
До слова, чимало батьків у Харкові хотіли б, аби у метро облаштували і дитсадок. Однак мер міста заявив, що це поки не можливо.
До теми У Харкові з'явиться перша в Україні підземна школа
У Харкові будують першу в Україні підземну школу
- У Харкові з'явиться перша в Україні підземна школа.
- Будівництво коштуватиме близько 58 мільйонів гривень.
- Мер Харкова Ігор Терехов сподівається, що школу спорудять до 2024 року.
- Підземна школа розрахована на 450 школярів. Якщо вони вчитимуться у дві зміни, то освіту у цьому навчальному закладі здобуватимуть 900 учнів.