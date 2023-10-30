Зокрема, більше харківських школярів мають змогу вчитися очно у новій чверті. Відповідно збільшилась кількість облаштованих у підземці класів.

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У Харкові зростає кількість учнів, які вчаться очно

На сьогодні у метрошколі розпочали навчання вже 1388 учнів.

Це на 200 більше, ніж до осінніх канікул,

– уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

Відтепер у метрошколі діє вже 75 сформованих навчальних класів усіх вікових груп.

Зауважимо, осінні канікули у школах міста закінчилися 29 жовтня. Сьогодні діти повернулися на навчання.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

До слова, чимало батьків у Харкові хотіли б, аби у метро облаштували і дитсадок. Однак мер міста заявив, що це поки не можливо.

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