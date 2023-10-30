В частности, больше харьковских школьников могут учиться очно в новой четверти. Соответственно, увеличилось количество обустроенных в подземке классов.
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В Харькове растет количество учащихся, которые учатся очно
На сегодняшний день в метрошколе начали обучение уже 1388 учеников.
Это на 200 больше, чем до осенних каникул,
– уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.
Теперь в метрошколе действует уже 75 сформированных учебных классов всех возрастов.
Осенние каникулы в школах города закончились 29 октября. Сегодня дети вернулись на учебу.
К слову, многие родители в Харькове хотели бы, чтобы в метро обустроили и садик. Однако мэр города заявил, что это пока невозможно.
К теме В Харькове появится первая в Украине подземная школа
В Харькове строят первую в Украине подземную школу
- В Харькове появится первая на Украине подземная школа.
- Строительство обойдется около 58 миллионов гривен.
- Мэр Харькова Игорь Терехов надеется, что школу построят к 2024 году.
- Подземная школа рассчитана на 450 школьников. Если они будут учиться в две смены, то образование в этом учебном заведении будут получать 900 учащихся.