В частности, больше харьковских школьников могут учиться очно в новой четверти. Соответственно, увеличилось количество обустроенных в подземке классов.

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В Харькове растет количество учащихся, которые учатся очно

На сегодняшний день в метрошколе начали обучение уже 1388 учеников.

Это на 200 больше, чем до осенних каникул,

– уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

Теперь в метрошколе действует уже 75 сформированных учебных классов всех возрастов.

Осенние каникулы в школах города закончились 29 октября. Сегодня дети вернулись на учебу.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

К слову, многие родители в Харькове хотели бы, чтобы в метро обустроили и садик. Однако мэр города заявил, что это пока невозможно.

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