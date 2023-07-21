Кім розповів, як вчитимуться учні на Миколаївщині з 1 вересня

На Миколаївщині з 1 вересня 125 навчальних закладів працюватимуть очно. У школах та дитячих садках облаштовують укриття.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу розповів, що в області є 1 042 школи та дитсадки. 33 з них повністю зруйновані – 19 шкіл і 14 садочків.

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Кім при цьому повідомив, що основна проблема у тому, що укриттів у більшості навчальних закладах Миколаївщини раніше не передбачили.

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У 38 відсотків є, у 62 відсотків немає. Зараз робимо укриття найпростіші. Університети будуть працювати, вони не припиняли свою роботу. Що ми матимемо за планом на 1 вересня: 125 об'єктів будуть працювати очно, 175 – за змішаним типом, всі інші будуть – дистанційно,

– розповів Кім.

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