Світло виключають часто і надовго: як вчаться та готуються до НМТ школярі в Одесі

Через відключення світла українські школярі мають значні проблеми із навчанням. Школи при цьому змушені підлаштовуватися під ситуацію.

Система шкільної освіти в Одесі також "вживається" із аварійними відключеннями електроенергії. Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, як вчитися дітям у таких умовах в Одесі. А також про те, як надалі працюватимуть школи у місті.

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Як вчитися, якщо немає світла

Буйневич розповіла, що раніше сфера освіти в Одесі підлаштовувалася під погодинні відключення світла. Однак зараз світло взагалі виключають поза графіками.

При цьому вона надала кілька корисних порад щодо навчання у час відсутності світла. Так, чиновниця радить батькам і дітям:

завантажте підручники, якщо немає паперових, або роздрукуйте декілька сторінок;

заряджайте гаджети своєчасно;

користуйтеся Пунктами незламності;

слідкуйте, щоб дитина за наявності світла під'єдналася до уроків;

за можливості, контролюйте виконання завдань у Google-класі або інших платформах.

Як працюватимуть школи під час відключень

Канікули у школах Одеси поки не передбачені. При цьому вчителям не заборонятимуть викладати нові теми, проводити контрольні роботи та ставити оцінки. Школи, які працюють офлайн, матимуть час роботи до 16:00.

Для тих, чиє відключення світла збігається з графіками, нічого не зміниться.

Якщо дитина не може потрапити до школи через відсутність світла, чиновниця радить батькам звернутися до директора школи. З таких дітей формують групи за паралелями. Їм пропонують теми уроків та посилання на їхній запис. Однак, якщо є можливість, краще приходити до школи.

Що робити одинадцятикласникам

Для випускних класів за тиждень сформують кабінети в школі з укриттям, де діти зможуть навчатися очно.

Для кожного класу оберуть кабінет у найближчій школі.

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Як вчаться діти в Україні

Київ

Із 28 листопада школярі у Києві вчитимуться із 09:00 до 16:00 години.

Так, місто запровадило режим мінімум до початку зимових канікул.

Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні, повідомили у КМДА.

‍Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.

Рівне

З 28 листопада навчання у школах та дитсадках Рівного відновлюють.

Навчальні заклади працюватимуть у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали, – очну чи змішану.

Якщо у школі не буде світла – уроки триватимуть протягом світлового дня, повідомив мер міста Олександр Третяк.

Полтава

Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що діти знову повертаються до очного навчання. Зміни набувають чинності вже з 28 листопада.

Відновлюють роботу школи і дитсадки.

Учні, які навчалися онлайн, продовжать здобувати освіту у такому ж форматі.

Кіровоградщина

У Кропивницькому дві школи навчатимуться очно, шість – дистанційно, решта 30 – у змішаній формі, повідомила очільниця міського управління освіти Лариса Костенко.

З 28 листопада вчитися онлайн в олександрійських школах технічно неможливо, уточнив міський голова Сергій Кузьменко. Тому у громаді відновлюють змішану форму навчання. Батьки погодилися з таким рішенням.

При цьому до кінця війни дистанційну форму навчання не скасовуватимуть. Якщо виключатимуть світло, задання учням даватимуть на самостійне опрацювання. Після цього школярі надсилатимуть свої матеріали на перевірку вчителям.

Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко також повідомила, що до блекауту у Кіровоградській області з 453 шкіл на змішаній та очній формах навчалися 63% школярів.

Там, де немає укриттів, діти увесь рік навчаються на дистанційній або змішаній формах.

Рівненщина