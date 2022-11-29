Світло виключають часто і надовго: як вчаться та готуються до НМТ школярі в Одесі

29 листопада 2022 , 16:52
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Джерело:

Олена Буйневич

Через відключення світла українські школярі мають значні проблеми із навчанням. Школи при цьому змушені підлаштовуватися під ситуацію.

Система шкільної освіти в Одесі також "вживається" із аварійними відключеннями електроенергії. Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, як вчитися дітям у таких умовах в Одесі. А також про те, як надалі працюватимуть школи у місті. 

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Як вчитися, якщо немає світла

Буйневич розповіла, що раніше сфера освіти в Одесі підлаштовувалася під погодинні відключення світла. Однак зараз світло взагалі виключають поза графіками.

При цьому вона надала кілька корисних порад щодо навчання у час відсутності світла. Так, чиновниця радить батькам і дітям:

  • завантажте підручники, якщо немає паперових, або роздрукуйте декілька сторінок;
  • заряджайте гаджети своєчасно;
  • користуйтеся Пунктами незламності;
  • слідкуйте, щоб дитина за наявності світла під'єдналася до уроків;
  • за можливості, контролюйте виконання завдань у Google-класі або інших платформах. 

Як працюватимуть школи під час відключень

Канікули у школах Одеси поки не передбачені. При цьому вчителям не заборонятимуть викладати нові теми, проводити контрольні роботи та ставити оцінки. Школи, які працюють офлайн, матимуть час роботи до 16:00.

Для тих, чиє відключення світла збігається з графіками, нічого не зміниться.

Якщо дитина не може потрапити до школи через відсутність світла, чиновниця радить батькам звернутися до директора школи. З таких дітей формують групи за паралелями. Їм пропонують теми уроків та посилання на їхній запис. Однак, якщо є можливість, краще приходити до школи. 

Що робити одинадцятикласникам

Для випускних класів за тиждень сформують кабінети в школі з укриттям, де діти зможуть навчатися очно.

Для кожного класу оберуть кабінет у найближчій школі.

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Як вчаться діти в Україні

Київ

  • Із 28 листопада школярі у Києві вчитимуться із 09:00 до 16:00 години.
  • Так, місто запровадило режим мінімум до початку зимових канікул.
  • Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні, повідомили у КМДА.
  • ‍Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.

Рівне

  • З 28 листопада навчання у школах та дитсадках Рівного відновлюють.
  • Навчальні заклади працюватимуть у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали, – очну чи змішану.
  • Якщо у школі не буде світла – уроки триватимуть протягом світлового дня, повідомив мер міста Олександр Третяк.

Полтава

  • Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що діти знову повертаються до очного навчання. Зміни набувають чинності вже з 28 листопада.
  • Відновлюють роботу школи і дитсадки.
  • Учні, які навчалися онлайн, продовжать здобувати освіту у такому ж форматі.

Кіровоградщина

  • У Кропивницькому дві школи навчатимуться очно, шість – дистанційно, решта 30 – у змішаній формі, повідомила очільниця міського управління освіти Лариса Костенко.
  • З 28 листопада вчитися онлайн в олександрійських школах технічно неможливо, уточнив міський голова Сергій Кузьменко. Тому у громаді відновлюють змішану форму навчання. Батьки погодилися з таким рішенням.
  • При цьому до кінця війни дистанційну форму навчання не скасовуватимуть. Якщо виключатимуть світло, задання учням даватимуть на самостійне опрацювання. Після цього школярі надсилатимуть свої матеріали на перевірку вчителям.
  • Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко також повідомила, що до блекауту у Кіровоградській області з 453 шкіл на змішаній та очній формах навчалися 63% школярів.
  • Там, де немає укриттів, діти увесь рік навчаються на дистанційній або змішаній формах.

Рівненщина

28 листопада школи та садки на Рівненщині повернулися до звичної роботи. Очільник області Віталій Коваль розповів, що в області працюють:
  • офлайн – 188 шкіл;
  • ️ за змішаною системою – 240 шкіл;
  • онлайн – 118 шкіл.
Також очільник області розповів, що у 40 кілометровій зоні від українсько-білоруського кордону розташовані 89 шкіл. Очно зараз вчаться діти у 84 – х школах.

Тернопіль

  • Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що всі школярі міста навчатимуться у межах світлового дня – до 16 години.

  • Такий графік діятиме, поки не стабілізується ситуація з електроенергією, додав очільник міста. 

Автор: Марія Волошин