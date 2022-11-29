Система шкільної освіти в Одесі також "вживається" із аварійними відключеннями електроенергії. Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, як вчитися дітям у таких умовах в Одесі. А також про те, як надалі працюватимуть школи у місті.
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Як вчитися, якщо немає світла
Буйневич розповіла, що раніше сфера освіти в Одесі підлаштовувалася під погодинні відключення світла. Однак зараз світло взагалі виключають поза графіками.
При цьому вона надала кілька корисних порад щодо навчання у час відсутності світла. Так, чиновниця радить батькам і дітям:
- завантажте підручники, якщо немає паперових, або роздрукуйте декілька сторінок;
- заряджайте гаджети своєчасно;
- користуйтеся Пунктами незламності;
- слідкуйте, щоб дитина за наявності світла під'єдналася до уроків;
- за можливості, контролюйте виконання завдань у Google-класі або інших платформах.
Як працюватимуть школи під час відключень
Канікули у школах Одеси поки не передбачені. При цьому вчителям не заборонятимуть викладати нові теми, проводити контрольні роботи та ставити оцінки. Школи, які працюють офлайн, матимуть час роботи до 16:00.
Для тих, чиє відключення світла збігається з графіками, нічого не зміниться.
Якщо дитина не може потрапити до школи через відсутність світла, чиновниця радить батькам звернутися до директора школи. З таких дітей формують групи за паралелями. Їм пропонують теми уроків та посилання на їхній запис. Однак, якщо є можливість, краще приходити до школи.
Що робити одинадцятикласникам
Для випускних класів за тиждень сформують кабінети в школі з укриттям, де діти зможуть навчатися очно.
Для кожного класу оберуть кабінет у найближчій школі.
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Київ
- Із 28 листопада школярі у Києві вчитимуться із 09:00 до 16:00 години.
- Так, місто запровадило режим мінімум до початку зимових канікул.
- Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні, повідомили у КМДА.
- Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.
Рівне
- З 28 листопада навчання у школах та дитсадках Рівного відновлюють.
- Навчальні заклади працюватимуть у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали, – очну чи змішану.
- Якщо у школі не буде світла – уроки триватимуть протягом світлового дня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
Полтава
- Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що діти знову повертаються до очного навчання. Зміни набувають чинності вже з 28 листопада.
- Відновлюють роботу школи і дитсадки.
- Учні, які навчалися онлайн, продовжать здобувати освіту у такому ж форматі.
Кіровоградщина
- У Кропивницькому дві школи навчатимуться очно, шість – дистанційно, решта 30 – у змішаній формі, повідомила очільниця міського управління освіти Лариса Костенко.
- З 28 листопада вчитися онлайн в олександрійських школах технічно неможливо, уточнив міський голова Сергій Кузьменко. Тому у громаді відновлюють змішану форму навчання. Батьки погодилися з таким рішенням.
- При цьому до кінця війни дистанційну форму навчання не скасовуватимуть. Якщо виключатимуть світло, задання учням даватимуть на самостійне опрацювання. Після цього школярі надсилатимуть свої матеріали на перевірку вчителям.
- Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко також повідомила, що до блекауту у Кіровоградській області з 453 шкіл на змішаній та очній формах навчалися 63% школярів.
- Там, де немає укриттів, діти увесь рік навчаються на дистанційній або змішаній формах.
Рівненщина
- офлайн – 188 шкіл;
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️ за змішаною системою– 240 шкіл;
- онлайн – 118 шкіл.
Тернопіль
Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що всі школярі міста навчатимуться у межах світлового дня – до 16 години.
Такий графік діятиме, поки не стабілізується ситуація з електроенергією, додав очільник міста.