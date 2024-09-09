Федоров розповів, як заохотити вчителів, "які героїчно виходять працювати в укриттях"

Навчальний рік 2024 – 2025 в Україні стартував. У Запорізькій ОВА розповіли, як мотивуватимуть вчителів працювати офлайн в умовах воєнного стану.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у брифінгу окреслив реалії перших днів навчання в області. Зокрема мовиться про енергетичні та безпекові питання перебування у закладах освіти. Серед обговорюваних тем – заохочення вчителів, котрі працюють офлайн, передає Освіта 24.

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Реалії війни та змішане навчання у Запоріжжі

Запоріжжя – місто, яке обстрілюють ледь не щодня і початок нового навчального року не став винятком. У перші дні вересня місто зазнало обстрілів і це одразу вплинуло на навчальний процес у школах. Зокрема, на кількість учнів, які відвідують школу наживо. Очільник Запорізької ОВА зазначив, що результати щоденного моніторингу відвідуваності показали, що у перший день навчання до ЗЗСО міста прийшло понад 10 тисяч учнів, а уже наступного дня – кількість учнів знизилася.

Станом на 5 вересня у Запоріжжі на змішане навчання перейшло 79 освітніх закладів, ще 10 проводять підготовчу роботу, щоб вийти на такий режим роботи за кілька тижнів.

Звернімо увагу! Щоб розпочати новий навчальний рік у 122 школах Запорізької області у змішаному форматі, слід було отримати необхідні погодження від відповідних органів, Ради оборони, держструктур, а також обов’язково мати обладнані укриття.

Заохочення вчителів для роботи офлайн

Серед важливих питань брифінгу відмітили героїчну працю педагогів Запоріжжя, котрі виходять працювати офлайн. Іван Федоров зазначив, що їх діяльність має бути заохочена фінансово. З цією метою виділено ресурси і на рівні Міністерства освіти і науки України. Наразі іде обрахування мотиваційної суми і про неї повідомлять згодом.

Глава ОВА зауважив, що ті вчителі, котрі викладають офлайн у Запоріжжі та ті, хто навчає дітей офлайн в іншому місті, перебувають у різних умовах.

Тож ми знайшли механізми та ресурси для фінансового заохочення, ми сподіваємося, що нам узгодять таку грантову модель і ми зможемо на цьому тижні її презентувати, для того, щоб наші вчителі, які героїчно виходять працювати в укриттях, могли отримувати фінансове заохочення,

– зауважив Іван Федоров.

Питання безпеки у ЗЗСО для змішаного навчання

Яку підготовчу роботу та перевірки різних інстанцій має пройти навчальний заклад, щоб перейти на змішане навчання? Тривалий і клопіткий процес. Перш за все наявність укриття та належних умов у ньому, обстеження має провести ДСНС, Національна поліція, Держпродспоживслужба, військове командування, Департамент освіти області – міський чи районний. Отримавши позитивне заключення від служб, територіальна громада пише заяву у Раду оборони, яка у підсумку погоджує можливість школи працювати офлайн.

Лише ці школи, яким Рада оборони погодила, можуть функціонувати,

– зазначив Іван Федоров.

Безпекове питання є провідним. Діти мають перебувати у безпечному середовищі та отримувати максимально якісні освітні послуги. З цією метою навіть узгоджено маршрути безпечної дороги для шкільних автобусів. А їх цьогоріч громади запорізької області отримали 25.

Енергетичне забезпечення закладів освіти

Закладам, які перейшли на змішане навчання необхідно забезпечити енергоживлення. Є певна кількість освітніх закладів у яких немає генераторів чи вони недостатньої потужності, над вирішенням цього питання влада працює. За підрахунками, на випадок блекауту, на один навчальний заклад для генератора необхідно до 20 літрів пального – це 8 мільйонів гривень на усі школи у місяць. Очільник зазначив, що "ця сума прийнятна, щоб її профінансувала міська влада. Влада подбає про те, щоб були заживлені усі укриття на постійній основі".