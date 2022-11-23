Слухають гімн Росії, погрози і проходять перевірки: як триває "навчання" в окупованому Маріуполі
Джерело:Петро Андрющенко
Школи в окупованому Маріуполі надалі перебувають "під охороною" російських військових. Останні при цьому щоразу оглядають особисті речі дітей.
Натомість здійснювати фото – чи відеознімання і викладати щось у соцмережі можна лише з дозволу "адміністрації". Цей контент окупанти суворо контролюють.
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Як працюють "школи суворого режиму" у Маріуполі
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про реалії шкільної "освіти" міста взимку на прикладі школи №65. При цьому наголосив, що її окупанти показово "відремонтували".
Обігрів класів відбувається електрообігрівачами. Коли їх вмикають, по всьому мікрорайону виключають електрику. Так до кінця навчального дня, який "розбили" на дві зміни,
– уточнив Андрющенко.
Діти та вчителі слухають гімн Росії
Також радник мера Маріуполя повідомив, що російський гауляйтер – Дмитро Бердников – запровадив нове обов'язкове правило у школах.
Щодня діти та вчителі починають навчання із прослуховування гімну Росії та гімну "ДНР". Напередодні ухвалення цього рішення навіть директори-колаборанти висловились проти такого "нововведення". Однак окупанти пригрозили їм позбавленням зарплати.
Нічого дивного, тому що Росія – країна рабів та неуків,
– наголосив Андрющенко.
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Як росіяни нищили українську освіту у Маріуполі
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти влаштовували "рейди" по всіх навчальних закладах.
- Дітей, які й так вчаться у напівзруйнованих школах, позбавили можливості там нормально харчуватися.
- Також окупанти вивезли з усіх шкіл залишки українських підручників.
- Невдовзі у мерії міста повідомили, що окупанти почали зносити школу №45.
- Таким чином намагалися стерти сліди своїх воєнних злочинів.