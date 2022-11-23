Слухають гімн Росії, погрози і проходять перевірки: як триває "навчання" в окупованому Маріуполі

Школи в окупованому Маріуполі надалі перебувають "під охороною" російських військових. Останні при цьому щоразу оглядають особисті речі дітей.

Натомість здійснювати фото – чи відеознімання і викладати щось у соцмережі можна лише з дозволу "адміністрації". Цей контент окупанти суворо контролюють.

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Як працюють "школи суворого режиму" у Маріуполі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про реалії шкільної "освіти" міста взимку на прикладі школи №65. При цьому наголосив, що її окупанти показово "відремонтували".

Обігрів класів відбувається електрообігрівачами. Коли їх вмикають, по всьому мікрорайону виключають електрику. Так до кінця навчального дня, який "розбили" на дві зміни,

– уточнив Андрющенко.

Діти та вчителі слухають гімн Росії

Також радник мера Маріуполя повідомив, що російський гауляйтер – Дмитро Бердников – запровадив нове обов'язкове правило у школах.

Щодня діти та вчителі починають навчання із прослуховування гімну Росії та гімну "ДНР". Напередодні ухвалення цього рішення навіть директори-колаборанти висловились проти такого "нововведення". Однак окупанти пригрозили їм позбавленням зарплати.

Нічого дивного, тому що Росія – країна рабів та неуків,

– наголосив Андрющенко.

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