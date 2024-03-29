Вже з 1 квітня навчання у школах Запоріжжя зазнає суттєвих змін
Джерело:Суспільне
У частині шкіл Запоріжжя навчальний процес зазнає суттєвих змін вже з першого квітня. У 24 закладах освіти діти навчатимуться вже за змішаним форматом.
Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. І уточнив, що освітній процес не перериватимуть через повітряні тривоги.
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Як вчитимуться школярі у Запоріжжі
Відповідні рішення підтримала Рада оборони Запорізької області. Федоров повідомив, що спочатку подали пропозиції щодо відкриття 25 шкіл, однак погодили 24. Учні цих навчальних закладів з 1 квітня розпочнуть навчатися у змішаному форматі.
Посадовець також нагадав, що відповідальними за таке навчання мають бути усі учасники освітнього процесу.
Як батьки, які будуть підписувати згоду на те, що їх діти будуть навчатися безпосередньо в укриттях, звичайно ж, і керівники закладів освіти, які організовують навчання в укриттях, так і місцева і обласна влади,
– уточнив Федоров.
Він також зауважив, що спочатку розглядали відновлення такого формату у 51 школах, але вивчення різними службами залишили лише близько половини.
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Змішане навчання у школах Запоріжжя: деталі
- Федоров днями також розповідав, що учні вчитимуться за змішаним форматом лише за бажанням батьків.
- Розпочинають роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття.
- З педагогами та школярами проведуть навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій.