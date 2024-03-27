Частину шкіл на Запоріжжі переведуть на змішаний формат навчання

Учнів 24 шкіл у Запорізькій області повертають на змішаний формат навчання. При цьому влада акцентує на дотриманні усіх безпекових умов і обмежень.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що рішення ухвалили на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами в області. Змішаний формат навчання діятиме у школах обласного центру.

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У частині шкіл Запоріжжя повертають змішаний формат навчання

Федоров уточнив, що тепер це рішення мають погодити на засіданні Ради оборони. Воно відбудеться найближчими днями.

Важливо розуміти: перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків,

– повідомив посадовець.

І додав, що розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття.

З педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій,

– додав очільник Запорізької ОВА.

️І наголосив, що безпека школярів – пріоритет для влади, якісна шкільна освіта важлива для майбутнього всієї України

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