У Рівному знову повідомили про зміни у роботі шкіл та дитсадків

23 листопада навчання у школах та садках Рівного припинили через черговий ракетний обстріл Росією України. Діти мали відпочивати до кінця тижня.

Батьків тоді просили забрати дітей із закладів освіти. Однак сьогодні, 25 листопада, мер міста Олександр Третяк знову оголосив про зміни у навчальному процесі.

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