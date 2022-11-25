У Рівному знову повідомили про зміни у роботі шкіл та дитсадків
Джерело:Олександр Третяк
23 листопада навчання у школах та садках Рівного припинили через черговий ракетний обстріл Росією України. Діти мали відпочивати до кінця тижня.
Батьків тоді просили забрати дітей із закладів освіти. Однак сьогодні, 25 листопада, мер міста Олександр Третяк знову оголосив про зміни у навчальному процесі.
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Як вчитимуться діти у Рівному
Так, у місті з понеділка, 28 листопада, навчання у школах та дитсадках Рівного відновлюють.
Навчальні заклади працюватимуть у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали, – очну чи змішану. Якщо у школі не буде світла – уроки триватимуть протягом світлового дня,
– повідомив Третяк.
При цьому додав, що враховуючи ситуацію зі світлом, водопостачанням та побажання батьків, кожен заклад освіти може самостійно ухвалювати рішення щодо формату подальшого навчання.
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Як раніше вчилися діти у Рівному
- 23 листопада через ракетні обстріли Росією України мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.
- Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.
- Діти перед цим лише повернулися за парти з 21 листопада.
- Очно вони мали вчитися весь цей тиждень.
- Також 15 листопада у Рівному "замінували" навчальні заклади.
- У цей день навчання у школах скасували. Батьків просили забрати дітей зі шкіл.