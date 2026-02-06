Освітній колапс: частину шкіл та дистадків Києва переводять на дистанційку

Близько 45% закладів освіти у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без опалення. Через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ-4 російськими обстрілами у цих двох районах столиці частково переводять заклади освіти на дистанційне навчання.

Про це повідомили заступник голови КМДА Валентин Мондриївський та голова Дарницької РВА Олександр Ковтунов.

Які заклади освіти переходять на дистанційку?

Фахівці прогнозують, що на відновлення системи теплопостачання потрібно щонайменше два місяці. Щоб запобігти замерзанню систем, у багатьох закладах освіти вже злили воду з мереж опалення.

Оскільки перебування дітей у неопалюваних приміщеннях неможливе, у навчальному процесі відбудуться зміни. Дитсадки, у яких немає тепла, тимчасово припиняють роботу. Проте дітей забезпечать місцями в інших закладах освіти району, які продовжують працювати. Це такі:

ЗДО № 59 просп. Бажана, 7-А;

ЗДО № 99 пров. Поліський, 5/1;

ЗДО № 133 вул. Харківське шосе, 55-Б;

ЗДО № 138 вул. Ревуцького, 7-Б;

ЗДО № 148 вул. Вереснева, 5-А;

ЗДО № 240 вул. Тростянецька, 8-Г;

ЗДО № 248 вул. Тростянецька, 8-А;

ЗДО № 250 вул. Братства тарасівців, 6-А;

ЗДО № 256 вул. Афанасьєва, 10;

ЗДО № 275 вул. Ялтинська, 10/14;

ЗДО № 290 вул. Ревуцького, 19-А;

ЗДО № 345 вул. Санаторна, 9-А;

ЗДО № 367 вул. Санаторна, 5-А;

ЗДО № 385 вул. Гаспринського, 5;

ЗДО № 620 вул. Шевельова, 61;

ЗДО № 634 вул. Шевельова, 63;

ЗДО № 652 вул. Бориспільська, 28/1;

ЗДО № 678 вул. П. Петриченка, 77;

ЗДО № 696 просп. Бажана, 9-Є;

ЗДО № 706 вул. Литвинського, 21;

ЗДО № 741 просп. Бажана, 7-Є;

ЗДО № 773 вул. Вербицького, 17-Б;

ЗДО № 774 вул. Вербицького, 9-В;

ЗДО № 787 вул. Сімферопольська, 6;

ЗДО № 779 вул. Тростянецька, 7-Б;

ЗДО № 800 вул. Тростянецька, 3-А;

ЗДО № 805 вул. Антіпова, 12.

Школи, які продовжують працювати у звичайному режимі:

Ліцей № 105 вул. Сімферопольська, 10;

Ліцей № 127 вул. Ялтинська, 13;

Ліцей № 160 вул. Литвинського, 45;

ЗЗСО № 217 пров. Поліський, 9;

Ліцей № 237 вул. Вербицького, 28-Г;

Ліцей № 255 вул. Вербицького, 26-В;

Ліцей № 261 вул. Вербицького, 7;

Ліцей № 266 вул. Вербицького, 14-Г;

Ліцей № 267 вул. Вербицького, 7-А;

Ліцей № 274 вул. Харківське шосе, 168-І;

ЗЗСО № 284 вул. Тростянецька, 7-Г;

Ліцей № 289 вул. Антіпова, 14;

Ліцей № 290 вул. Ревуцького, 13-А;

Ліцей № 291 вул. Тростянецька, 19;

Ліцей № 302 вул. Братства тарасівців, 8-А;

Спеціальна школа І-ІІ ступенів № 12 вул. Харківське шосе, 121/3;

Дитячо-юнацький центр вул. Афанасьєва, 14;

Центр технічної творчості молоді вул. Пасхаліна, 15.

Цікаво! Міністерство освіти та науки України днями звернулося до регіонів через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов. Відомство рекомендувало обласним і Київській міській державним адміністраціям визначити формат навчання в школах з урахуванням рекомендацій та за участі регіональних комісій з ТЕБ і НС.

Департамент освіти розглядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів до найближчих шкіл, де є тепло. У КМДА наголошують, що для дистанційного навчання критично важливою є стабільна електроенергія, тому влада веде перемовини з ДТЕК щодо лояльних графіків відключень для цих мікрорайонів.

