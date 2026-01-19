На Київщині відновили очне навчання: тривалість уроків скоротили
- На Київщині з 19 січня відновили очне навчання у школах.
- При цьому скоротили тривалість уроків до 30 хвилин.
На Київщині з 19 січня відновили очне навчання у школах. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.
Як вчитимуться учні на Київщині?
Він зауважив, що рішення щодо початку навчання ухвалюють з урахуванням санітарних норм та безпекової ситуації.
На Раді оборони ми також ухвалили рішення скоротити тривалість уроків до 30 хвилин, завершувати навчання у другу зміну не пізніше ніж 16:00,
– уточнив посадовець.
До слова, освітній омбудсмен Надія Лещик закликала очільників шкіл, які через надзвичайний стан в енергетиці оголосили канікули, запровадити дистанційну форму навчання. Також – дозволити вчителям самостійно обирати місце роботи.
Рада оборони також рекомендувала громадам самостійно ухвалити рішення щодо початку навчального семестру та оприлюднити цю інформацію на офіційних ресурсах.
Які зміни в навчальному процесі?
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
Все ж рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
Так, громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
Детально про те, як навчаються учні у регіонах – читайте тут.