18 лютого, 16:48
Оновлено - 16:54, 18 лютого

Школи Миколаєва переводять на дистанційне навчання

Марія Волошин
Основні тези

У школах Миколаєва змінюють навчальний формат. Школи переводять на дистанційне навчання.

Такий формат діятиме з 19 лютого. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Як вчитимуться учні у Миколаєві?

Рішення пов'язане з погіршенням погоди у Миколаєві.

19 лютого школи переводимо на дистанційний режим. Дитячі садки працюють у звичному режимі, 
– повідомив очільник міста. 

І додав: розуміємо, що не всі батьки мають можливість залишити маленьких дітей удома, тому садки у місті продовжують роботу. 

Прошу батьків врахувати це під час планування дня. Будьте уважні на дорогах і бережіть себе та дітей,
 – написав Сєнкевич.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах. 

Зауважимо, що в Україні посилюють заходи безпеки у школах. У закладах освіти з'являться системи термінового виклику поліції, системи відеоспостереження та металодетектори. МВС вже погодило відповідний наказ "Про деякі питання здійснення заходів з охорони в закладі загальної середньої освіти".

Де ще відбулися зміни у навчальному процесі? 

  • Близько тижня тому частина дитсадків і шкіл у чотирьох районах Києва вирішили об'єднати навчання в один заклад освіти для продовження освітнього процесу. 

  • Мовиться про райони, у яких через російські атаки немає опалення, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

  • За його словами, у частині дитсадків і шкіл ухвалили рішення про об'єднання та зведення закладів в один, щоб діти вчилися та були у безпеці. Так вже працюють у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському і Солом'янському районах.

  • Вихованців окремих дитсадків тимчасово перевели до тих садочків, де є опалення.

  • У школах освітній процес йде у різних форматах – очному, змішаному або дистанційному – залежно від ситуації в конкретному закладі, уточнив заступник голови КМДА. 