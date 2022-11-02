Усі підручники в українських школах та дитсадках перевірятимуть
Джерело:osvita.ua
Усі українські підручники, які використовують у шкільній програмі, перевірять. Таке рішення ухвалили в уряді.
Експертиза буде обов'язковою. Перевірятимуть навчальну літературу, яку виготовляють за кошти держави.
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Підручники відправляють на експертизу
Українські підручники перевірятимуть на дотримання вимог законодавства. Перевірятимуть навчальну літературу, яку використовують у дитсадках і школах. Відповідатиме за процес визначена МОН держустанова.
Також, відповідно до рішення уряду, визначать необхідні вимоги до інтерактивних електронних додатків до шкільних підручників.
Ці заходи повинні поліпшити якіть підручників та навчально-методичної літератури.
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Які твори вчать на зарубіжній літературі замість російських
- У 2022 році вчителі зарубіжної літератури у школах попрощалися з Пушкіним, Лермонтовим, Достоєвським, Чеховим, Булгаковим та всіма іншими творцями письменства держави-агресора. Натомість їх замінюють творами світової літератури.
- Учителька зарубіжної літератури Тамара Кам'янецька розповіла, що російські твори у шкільній програмі замінюють, в основному, за принципом "жанр на жанр".
- Так, вивчення творчості Івана Крилова, який писав байки, замінили на творчість французького байкаря Жана де Лафонтена. Діти вчать його байку "Зачумлені звірі.
- Методистка Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти з зарубіжної літератури Юлія Каліночкіна також наголосила: твори російських письменників варто було вилучити ще у 2014 році.
- За її словами, не можна виховувати дитину на прикладах героїв радянських, чи то російських, чи то білоруських творів, в яких існує тоталітарна система цінностей.
- Окрім зарубіжної літератури, каже Каліночкіна, у шкільній програмі цьогоріч зазнали змін історія України, основи здоров'я та захист України.