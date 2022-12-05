Навіть попри відключення світла: скільки дітей в Україні відвідує школи

Станом на 5 грудня навчання триває у майже 13 тисячах шкіл України. Більшість дітей відвідують школи.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет наголосив, що вчителі гідно тримають освітній фронт. При цьому забезпечують безперервність навчання учнів.

Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Як вчаться школярі в Україні

За словами міністра Шкарлета, в Україні:

близько 8,2 тисячі шкіл працюють очно та змішано;

майже 4,7 тисячі – онлайн.

В українських школах вчиться майже 4 мільйони учнів. При цьому:

офлайн – понад 1 мільйон;

змішано – майже 1,2 мільйони;

онлайн – майже 1,8 мільйона.

До слова, у школах нашої держави функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчаться майже 40 тисяч учнів з особливими потребами.

Також, за словами очільника МОН, понад 166 тисяч школярів-переселенців та майже 90 тисяч – із ТОТ вчаться у школах України.

До теми Вихід є: як вчитися онлайн, якщо немає світла

Як вчитися, коли немає світла

Заступниця директора департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України Олена Святенко розповіла, як школярам вчитися, якщо немає світла.