Діти знову можуть сісти за парти: скільки шкіл та дитсадків працює в Україні
Джерело:Сергій Шкарлет
В Україні триває навчання у закладах освіти, попри повномасштабну війну. Діти вчаться очно, онлайн та у змішаному форматі.
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 14 листопада навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. Більшість дітей ходять до навчальних закладів.
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Скільки шкіл працює в Україні
Так, за словами Шкарлета, понад 7,7 тисячі шкіл працюють очно та у змішаному форматі. А понад 5 тисяч – в онлайн-режимі. А це на 1 тисячу менше, ніж на початку листопада.
У цих школах вчиться понад 4,3 мільйона учнів. З них:
- ️очно – понад 1 мільйон;
- ️змішано – понад 1,1 мільйона;
- онлайн – майже 1,9 мільйона. З них – понад 1 мільйон учнів з Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.
У школах функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчиться майже 40 тисяч учнів з особливими потребами.
За словами Шкарлета, в Україні зараз освіту здобуває також понад 167 тисяч учнів-переселенців та майже 95 тисяч школярів із ТОТ.
Скільки дітей вчаться у дитсадках
У майже 9,8 тисячі садочків навчається понад 686 тисяч вихованців. З них:
- ️очно – майже 350 тисяч;
- ️дистанційно – понад 255 тисяч;
- ️змішано – близько 82 тисячі.
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Як вчитися, якщо немає світла
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що для дистанційного навчання в Україні запровадили електронні додатки. Вони допоможуть учням вчитися. Навіть в умовах відключення світла та у режимі відсутності інтернету.
Які додатки допоможуть учням вчитися
- "електронна бібліотека" на порталі Модернізації змісту освіти. Вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;
- видавництво "Ранок" – учням і педагогам надали відкритий доступ до електронних підручників для 1 – 5 класу;
- компанія EdPro відкрила до 1 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;
- на платформі "Українська школа онлайн" є 2500 навчальних курсів. До кінця року завантажать ще 1000;
- також запустили застосунок "Вивчаю. Не чекаю". Він дозволяє в умовах відсутності інтернету учням 1 – 4 класів опановувати контент.