В одному з міст Західної України учнів відправляють на канікули
Джерело:Сергій Надал
Через складну енергетичну ситуацію в Україні у багатьох містах та селах скасували осінні канікули у школах. Усе задля економії світла.
Школярі, які не йдуть на осінні канікули, довше відпочиватимуть взимку. Однак у деяких регіонах учні таки йдуть на відпочинок вже з понеділка.
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Школярі у Тернополі йдуть на канікули
Осінні канікули у школах Тернополя розпочнуться у понеділок, 31 жовтня. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.
Канікули, за його словами, вирішили розпочати у школах міста на тиждень пізніше, ніж щороку. Це зробили, аби зекономити на опаленні. Канікули триватимуть тиждень.
Мер Тернополя вважає, що опалення у школах, як і в житлових будинках варто подавати, коли середньодобова температура буде меншою за 8 градусів.
Зараз іде суттєве потепління, з понеділка синоптики прогнозують потепління до +19 градусів. Включати опалення для жителів нашого міста – недоцільно,
– зауважив Надал.
Як вчитимуться учні на Тернопільщині
В області громади спільно із навчальними закладами можуть вирішувати, коли відпускати дітей на канікули. Про це розповів очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він уточнив, що у майже всіх керівників 55 громад області – однакова думка. Вони переконані, що треба продовжувати навчання, поки надворі тепло. Натомість взимку діти зможуть відпочивати довше, пише "Суспільне".
Як триватиме навчання в інших містах України
Рівне
- Цього тижня школярі у Рівному відпочивали від навчання. Їх відправили на канікули після атаки Росії на енергетичні об'єкти області.
- Канікули у школах Рівного тривають тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня.
- Садочки працюють у звичному режимі, повідомляв Третяк.
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Черкащина
У деяких школах на Черкащині осінні канікули перенесли на зиму. Начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський розповів, що відпочинок учнів відтермінували у 86 школах дванадцяти громад. Це майже 20% від загальної кількості.
Тож відпочиватимуть аж взимку школярі таких громад:
- Баштечківська;
- Бужанська;
- Городищенська;
- Драбівська;
- Звенигородська;
- Канівська;
- Ладижинська;
- Христинівська;
а також частина закладів таких громад:
- Іркліївської;
- Катеринопільської;
- Мокрокалигірської;
- Тернівської.
Біла Церква
- У школах Білої Церкви також скасували осінні канікули. Натомість зимові будуть довшими, ніж зазвичай. Усе задля того, аби економити тепло та з міркувань безпеки, розповів керівник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.
- За його словами, узимку ситуація також може ускладнитися й через ймовірність атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури.
- Попередньо, зимові канікули розпочнуться 26 грудня 2022 року і триватимуть до 22 січня 2023 року, повідомив чиновник.
Коломия
- Осінні канікули у Коломиї також перенесли – на грудень. Все заради економії.
- Навчання триватиме без перерви на канікули аж до 23 грудня. А з 26 грудня діти підуть на довгі зимові канікули.