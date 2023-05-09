Українські учні покидають польські школи: з якими проблемами стикаються
Джерело:Rzeczpospolita
56% учнів з України не навчаються у польських школах. При цьому все більше наших краян покидає здобуття освіти у місцевих навчальних закладах.
Це свідчать дані дослідження фонду "Центр громадянської освіти". Тож відтік учнів із польських шкіл триває.
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З якими проблемами стикаються українські діти в Польщі
За останні пів року кількість українських учнів у школах Польщі зменшилась на 10 тисяч. Найгострішою є проблема у середній школі. Лише кожен п'ятий український учень ходить до місцевої школи. За ці пів року статистика відвідувань зменшилась на 8%.
Причини відтоку такі:
родини повертаються на Батьківщину;
діти мають проблеми з адаптацією;
учні не готові до здобуття польського атестата зрілості.
Також, що важливо, діти вчаться паралельно у польській та українській школі. Тож вони перевантажені. Дехто змушений покинути польську школу. Адже діти вірять, що війна невдовзі закінчиться і вони повернуться додому.
При цьому форми підтримки дітей з України зменшуються. До слова, учні середньої школи навчаються на додаткових заняттях і рідко кидають навчання.
Зауважимо, відповідно до законодавства європейських країн, діти мають обов'язково відвідувати місцеві школи.
Проте у Польщі чинна Постанова про організацію навчання, виховання та догляду за дітьми та молоддю, які є громадянами України (від 21 березня 2023 року). Вона дозволяє не навчатись у польських школах, якщо учень здобуває дистанційно освіту в Україні.
Однак нещодавно міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив: у 2022 році у їхній країні перебувало близько 700 тисяч українських дітей. 200 тисяч із них почали навчання у польських школах. Інші здобувати освіту дистанційно в Україні. При цьому польський чиновник уточнив, що близько 200 – 300 тисяч українських дітей не вчаться взагалі. Чарнек каже: це неприпустимо.
До слова, у Польщі діють штрафи за прогули школи. Зокрема, карають, якщо дитина без поважної причини пропустила за місяць понад половину уроків. Розмір штрафу визначають залежно від обставин – становить від 10 тисяч злотих – до 50 тисяч злотих.
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Як вчаться українські діти за кордоном
- Батьки старших школярів розчаровані тим, що українські учні не мають рівних можливостей у навчанні і вступі порівняно з місцевими.
- Батьки молодших дітей кажуть: діти швидко можуть втрачати ідентичність, інтегруючись в іншомовне середовище.
- Більшість при цьому визнає: освіта буде важливим фактором, коли родина вирішуватиме, повертатися в Україну чи ні.