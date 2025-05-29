Польща підтримує викладання української мови у своїх школах як другої іноземної, – МОН

Польща підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної. Є низка умов, які це дозволяють.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві перелічили ці умови.

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Українську можуть викладати у школах Польщі як другу іноземну

У межах чинного польського законодавства школи можуть запроваджувати викладання української мови за таких умов:

за ініціативи батьків, які можуть написати відповідне звернення до адміністрації польської школи (у разі виникнення труднощів можна повідомити про це Посольство України в Республіці Польща за посиланням);

якщо є кадрова спроможність, тобто вчитель української мови, якого можна працевлаштувати, а також сформована група учнів;

за погодженням із директором школи та за згодою керівного органу.

Програми для викладання української мови як другої іноземної в польських школах розробляє доцент Інституту Славістики Польської академії наук Павло Левчук.

Окрім цього, у польських школах передбачили низку форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні:

додаткові безплатні заняття з польської мови;

додаткові заняття з певного предмета;

навчання на підготовчому відділенні;

допомога асистента вчителя, який знає мову країни походження;

допомога міжкультурного асистента.

У Польщі також можуть розглянути можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання екзамену "восьмикласника" – обов'язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти. Це питання, можливо, врахують у межах запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026 – 2027 роки.

Раніше ми інформували, що у коледжах та ліцеях Франції викладатимуть українську мову.