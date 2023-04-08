Українських учнів у Польщі можуть не атестувати: чого не варто робити

У більшості європейських країн, куди українці евакуювалися через війну, діти мають навчатися у місцевих школах. Польща не є винятком.

При цьому у цій країні існують обов'язкові зобов'язання. Зокрема, стосуються прогулу уроків школярами.

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Чому у Польщі небезпечно прогулювати школу

Якщо учень без поважних причин прогулює протягом місяця понад половину занять, його можуть не атестувати з одного або кількох предметів.

Відповідно до місцевого законодавства, систематичні прогули занять у школі або училищі загрожують "деморалізації" дитини. Тож у такому разі учня можуть залучити до виховних заходів.

Також через невідвідування школи дітьми їхні батьки можуть отримати штраф від 86 тисяч до 430 тисяч грн.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

У разі тривалої відсутності учня в школі або незарахування його до школи справою займатиметься суд. Він зобов'язаний змусити батьків або законних представників відправити дитину до школи.

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