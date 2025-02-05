"Велике навантаження": скільки українських учнів-біженців навчаються одночасно у двох школах

Майже 356 тисяч українських дітей навчаються одночасно у двох школах: дистанційно – в українській та очно – у закордонній. Такі дані станом на січень 2025 року.

Такі дані наводить Міністерство освіти і науки України у відповіді на запит НУШ, зазначає 24 Канал. Зауважимо, що у багатьох країнах діє правило: діти шкільного віку (включно з біженцями) повинні відвідувати місцеві школи.

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Скільки учнів-біженців вчаться паралельно у двох школах

У МОН, зокрема, прокоментували заяву заступниці міністра освіти Польщі Йоанни Мухи про суттєве підвищення вимог до вивчення та знання польської мови українськими дітьми-біженцями. У відомстві погоджуються, що знання мови країни, в якій проживає дитина, є важливим чинником для якісного навчання, соціальної адаптації та майбутніх можливостей.

Водночас МОН України сподівається, що "будь-які зміни в навчальних програмах Польщі впроваджуватимуть з повагою і врахуванням потреб українських дітей та їхньої можливості підтримувати зв'язок із рідною мовою та культурою.

У МОН переконані, що здобуття освіти українськими дітьми, які перебувають за кордоном, одночасно за двома освітніми програмами: дистанційно – за українською та очно – за програмами країн перебування – створює дуже велике навантаження для учнів. Тож, аби його зменшити, МОН запровадило українознавчий компонент. Оцінки ж із решти дисциплін у закордонних закладах можна перезарахувати в Україні за розробленою МОН шкалою.

Цікаво! Українознавчий компонент передбачає вивчення українськими дітьми за кордоном української мови й літератури, історії, основ правознавства, географії у дистанційному форматі в українських школах.

Скільки учнів навчається у МУШ

З початку широкомасштабної війни розширила свою спроможність також Міжнародна українська школа (МУШ). Тут на сьогодні зареєстрували 8 877 учнів.

Діти, які перебувають за кордоном і навчаються в МУШ на екстернатній формі, після закінчення школи отримують свідоцтво про загальну середню або повну загальну середню освіту державного зразка. Завдяки цьому випускники можуть продовжити навчання в українських ЗВО, профтехах і закладах фахової передвищої освіти,

– нагадують у МОН.