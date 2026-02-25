За кордоном перебувають сотні тисяч українських учнів: чи втратила їх наша система освіти

За кордоном перебувають сотні тисяч українських школярів. При цьому вони продовжують здобувати українську освіту.

Про це заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП. І назвала формати здобуття освіти українськими школярами.

Дивіться також Чи заборонять російську мову в школах: у МОН назвали несподіваний ефект

Як вчаться українські учні за кордоном?

Кузьмичова розповіла, що близько 330 тисяч наших учнів з 1 по 11 клас перебувають за кордоном. Але здобувають українську освіту за однією з форм:

українознавчий компонент – мінімізує навантаження на дитини (в українській школі учні вивчають ті предмети, яких немає у закордонній);

навчання в українських верифікованих осередках за кордоном, які бачить наша система освіти (суботні та недільні школи);

дистанційна форма (адже не кожна країна вимагає обов'язковості навчання наших дітей за кордоном).

Цікаво Українознавчий компонент – скорочена програма для дітей, які тимчасово живуть за кордоном. У її межах школярі можуть вивчати лише основні українські предмети 5 – 8 годин на тиждень. Так діти залишаються в українській системі освіти без подвійного навантаження, пояснили в уряді.

Тобто є країни, де родини перебувають 4 роки, але від них не вимагають обов'язкового зарахування дітей до місцевої школи. Наприклад, Туреччина,

– уточнила Кузьмичова.

Дивіться також Верховна Рада ухвалила важливе рішення щодо зарплат педагогів позашкілля

Чи можуть учні за кордоном долучитися до учнівських олімпіад?