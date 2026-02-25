За кордоном перебувають сотні тисяч українських учнів: чи втратила їх наша система освіти
- Близько 330 тисяч українських учнів перебувають за кордоном.
- При цьому здобувають українську освіту у межах різних форматів.
За кордоном перебувають сотні тисяч українських школярів. При цьому вони продовжують здобувати українську освіту.
Про це заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП. І назвала формати здобуття освіти українськими школярами.
Як вчаться українські учні за кордоном?
Кузьмичова розповіла, що близько 330 тисяч наших учнів з 1 по 11 клас перебувають за кордоном. Але здобувають українську освіту за однією з форм:
українознавчий компонент – мінімізує навантаження на дитини (в українській школі учні вивчають ті предмети, яких немає у закордонній);
навчання в українських верифікованих осередках за кордоном, які бачить наша система освіти (суботні та недільні школи);
дистанційна форма (адже не кожна країна вимагає обов'язковості навчання наших дітей за кордоном).
Українознавчий компонент – скорочена програма для дітей, які тимчасово живуть за кордоном. У її межах школярі можуть вивчати лише основні українські предмети 5 – 8 годин на тиждень. Так діти залишаються в українській системі освіти без подвійного навантаження, пояснили в уряді.
Тобто є країни, де родини перебувають 4 роки, але від них не вимагають обов'язкового зарахування дітей до місцевої школи. Наприклад, Туреччина,
– уточнила Кузьмичова.
Чи можуть учні за кордоном долучитися до учнівських олімпіад?
- Торік Україні оновили правила проведення олімпіад і турнірів в Україні, повідомили у МОН.
- Українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, також зможуть узяти участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі – як учасники закордонного округу (додаткової області / регіону).
- Аби стати учасником змагань, треба бути не молодшим/-ою за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти, відповідно до вікових груп для кожного предмета.